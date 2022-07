Sara Uribe revela cuánto le afectan las ofensas que recibe en redes sociales

Sara Uribe se ha ubicado en el centro de varias noticias de la farándula nacional, debido a los contenidos que suele publicar en sus redes sociales. La modelo ha aprovechado el auge que ha tenido en las plataformas digitales para impulsar sus negocios, mostrar un poco de su emprendimiento, revelar detalles de su etapa como madre y reflejar parte de su lado sensual.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 se ha referido en distintas ocasiones a su relación con Fredy Guarín, padre de su primogénito, Jacobo Guarín, mostrando las distintas versiones que existen sobre esta unión que tuvieron tiempo atrás. Este tema ha sido punto clave para que la paisa sea criticada y atacada por ‘haters’ que llegan a su perfil.

Recientemente, la presentadora de entretenimiento quiso utilizar su cuenta oficial de Instagram para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, con la que buscaba interactuar con sus fieles seguidores. Al habilitar la casilla de interrogantes, la famosa recibió toda clase de comentarios relacionados con su vida personal y sentimental.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en los post de las historias del perfil, Uribe fue cuestionada por su vida amorosa, ya que muchos se preguntan por qué está soltera y no se ha dado nuevas oportunidades en este aspecto. Ante las inquietudes de los curiosos, la presentadora no tuvo problema con responder y frenar estas especulaciones acerca de que se quedó “sola”.

Una de las preguntas que llamó la atención en esta actividad estaba relacionada con las constantes críticas que recibe la empresaria a través de los escenarios digitales. Un seguidor quiso saber si la colombiana se dejaba afectar por estos comentarios en su día a día, teniendo en cuenta que muchos se refieren a su físico y sus detalles íntimos.

“¿Te afecta en tu vida y cotidianidad los comentarios negativos de redes?”, escribió la persona en el cuadro de la publicación.

Sara Uribe no tuvo lío con sincerarse y demostrar que las palabras ofensivas que llegan a sus mensajes o fotografías no le afectan en lo más mínimo, ya que sabe cómo funcionan estas plataformas digitales. La paisa utilizó un ejemplo bastante sarcástico para referirse a la situación y sacar un poco de risas.

“Me afecta lo mismo que me afecta la uña enterrada de la Reina Isabel. Eso me afecta”, escribió la modelo en la historia, donde ubicó una fotografía suya en un viaje, en la que se le ve con las manos cerca a los oídos.

Los comentarios en una publicación de Instagram se enfocaron en resaltar lo “bonita” y “guapa” que lucía actualmente, precisamente después de que terminó con Guarín. Los curiosos aseguraron que hacía bien en no dejarse afectar por las críticas, ya que venían de personas que no la conocían.

“Ella desde que se dejó con Guarín está más bonita y más sonriente”, “Así debe ser, la felicidad propia no depende de eso”, “No entiendo su humor, pero bueno que no se deje afectar”, “Muy bien esa respuesta”, “Lo mejor que pudo decir”, entre otras opiniones.

Sara Uribe habla de relaciones no correspondidas

La presentadora de entretenimiento ha utilizado estas actividades en redes sociales para compartir con sus seguidores y seguidoras, enfocándose en diferentes temáticas. Uribe habilitó esta famosa casilla y quiso darle un consejo a una mujer, quien le comentaba un poco de sus problemas sentimentales.

La modelo no dudó en enviar unas sentidas palabras, donde se enfocó en que nadie debe ser la segunda opción de nadie, y menos recibir inseguridades de la pareja. De igual forma, Sara mencionó que las personas no deben caer en los juegos de los demás y evitar salir lastimados por estas experiencias.