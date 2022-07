Sara Uribe no aguantó y estalló con seguidora que la juzgó por estar sola; así le contestó

La empresaria antioqueña manifestó que no hay ningún problema en que ella no tenga pareja en este momento de su vida.

Sara Uribe, que actualmente es una de las modelos más cotizadas del país, habilitó esta semana la caja de interrogantes para interactuar un poco con sus seguidores, quienes le preguntaron si estaba sola sentimentalmente hablando.

Mediante las historias de Instagram, la exprotagonista de novela no tuvo ningún problema para responder estas inquietudes y aseguró que en estos momentos de su vida se encuentra soltera.

La antioqueña, sin embargo, no dejó pasar por alto una incómoda pregunta que le hizo una seguidora, la cual la juzgó por no tener pareja sentimental en la actualidad y le contestó con un contundente mensaje.

“De tener novio ahora, no. De querer tenerlo, claro. Pero, pues, no hay nadie. Corrección: yo no me he quedado sola. Estoy sola en este momento, que es otra cosa”, puntualizó la reconocida modelo.

Uribe aprovechó la dinámica para dedicarles una pequeña reflexión a todas sus fanáticas y puntualizó que ninguna mujer necesita de un hombre para sentirse importante y amada.

Cabe recordar que la semana pasada una de sus seguidoras le escribió a través de las redes sociales para pedirle un consejo ante un problema amoroso que tenía con su pareja.

La empresaria antioqueña no dudó en contestarle y le mandó una recomendación, no solo para ella, sino para todos los que pasan una situación en la que no encuentran respeto de sus compañeros sentimentales.

“Si usted me está viendo en este momento, no merece ser la segunda opción de nadie. No merece ser el juego de nadie, no merece ser la inseguridad de otra persona. Tú no mereces ser el descontrol mental de alguien”, afirmó inicialmente.

Luego, Sara Uribe añadió: “No merecen ser sobrados de nadie, no merecen ser residuo de nadie y el plan b de nadie. No pueden ser esa basura que vienen y botan, la cual han recibido de alguien para botarlo hacia ti”.

La presentadora invitó a todas sus fanáticas expresar el amor con toda la voluntad para que “no quede ningún rencor ni arrepentimiento”. Finalmente, las aconsejó a que sean valoradas y hacerse respetar.

Sara Uribe contó cómo es su relación con la familia de Guarín

La empresaria antioqueña aseguró recientemente que no tiene ningún tipo de inconveniente con los familiares del exjugador de la Selección Colombia y que de vez en cuando se reúne con ellos para que saluden al pequeño Jacobo, hijo de la pareja.

Pese a que no entregó mayores detalles, la reconocida modelo aprovechó el momento para compartir con sus seguidores una reflexión. Asimismo, puntualizó que los niños no tienen que pagar las consecuencias de las decisiones que toman los adultos.

“Solo deseo que mi hijo sea un niño feliz, lleno de amor. Él no tiene la culpa de nuestros actos. Ellos son la familia que yo elegí. Por ende, es la familia de mi hijo y siempre voy a estar para ellos”, precisó.

La reconocida modelo enfatizó que los hijos siempre van a sufrir, por eso indicó que lo ideal es separarse en los términos más amigables posibles. No obstante, en ningún momento mencionó a Guarín.