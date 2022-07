Carla Giraldo envió mensaje a Ramiro Meneses por victoria en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2022 llegó a su final tras una prueba bastante reñida entre los cuatro finalistas que lograron avanzar en la competencia. Tatán Mejía, Chicho Arias, Ramiro Meneses y Carlos Báez, demostraron los conocimientos adquiridos en la gastronomía, usando sus mejores recetas para conquistar a los jurados y quedarse con el premio.

La temporada extendió durante tres días esta anhelada final, dejando a los espectadores con la expectativa de quién sería el famoso ganador de los 200 millones de pesos. Luego de un menú completo que presentaron en el atril, Nicolás de Zubiria, Jorge Rausch y Chris Carpentier eligieron a Ramiro Meneses como la celebridad victoriosa de esta edición.

En medio de la emoción que se desató por el veredicto que dio a conocer el jurado, las redes sociales estallaron en olas de memes, comentarios y publicaciones donde los espectadores expresaban el cariño y admiración que sentían por el actor, quien demostró la pasión que sentía por la cocina.

Entre los mensajes que rodearon a Meneses por este triunfo, salió a la luz un post que realizó Carla Giraldo en su cuenta oficial de Instagram, donde felicitaba al artista por quedarse con el premio de esta temporada. La también actriz usó una de las historias de su perfil para mostrar lo contenta que estaba con el proceso que alcanzó a conocer de su colega.

“Ganaste, qué emoción. Te lo mereces”, escribió Giraldo en la fotografía, la cual permitía ver su paso por la cocina de MasterChef, donde les colaboró a los participantes con conocimientos y tips útiles. En esta instantánea se ve a Rausch y Meneses, quienes la acompañan en el puesto de preparaciones.

Carla Girlado - captura de pantalla de Instagram @carlagiraldo - Foto: Instagram @carlagiraldo

La polémica ganadora de MasterChef Celebrity 2021 generó algunas reacciones entre los seguidores del formato televisivo, quienes la criticaron en su momento por los comentarios y actitudes que tuvo durante la emisión de aquella temporada. La actriz se había destacado por comentar y seguirle el paso a los capítulos donde ya tenía a algunos favoritos.

A pesar de las críticas que ha recibido en las plataformas digitales, la artista suele defenderse y arremeter contra sus detractores, expresando lo poco que la afectan los comentarios negativos de sus decisiones. En las redes sociales comenta sobre otros famosos y los proyectos que desarrolla fuera de la actuación, revelando detalles de su restaurante y las vacantes que ha abierto para trabajar con ella.

MasterChef Celebrity: una final inesperada

Ramiro Meneses fue el encargado de recibir el trofeo de esta temporada 2022, luego de mostrar el evidente talento que carga en la sangre para las preparaciones de todo tipo. Las elecciones fueron las indicadas para quedarse con el primer lugar, venciendo los platos de sus contrincantes.

Durante el extenso capítulo estuvo acompañado de Ligia Cardona, su madre; de Melibea Meneses, su hija, su sobrina Sara Bohórquez y dos de sus amigos más allegados, Carlos Andrés Hernández y José María Jaimes. Los exparticipantes lo apoyaron en este proceso final, dándole apoyo con algunos consejos.

En este episodio se vieron las opiniones y comentarios de los concursantes eliminados, quienes expresaron las expectativas que tenían sobre sus compañeros. Isabella Santiago despertó reacciones con sus opiniones, ya que no dudó en asegurar que cualquiera podía ganar después de que saliera de la competencia.

“Si me sacaron a mí, cualquiera puede ganar”, dijo la modelo con una risa fingida, pero muy segura de su personalidad y talento para la cocina.

En vista de las palabras de la actriz, los usuarios de redes sociales también quisieron dar a conocer sus opiniones: “Alguien que le diga a Isabella Santiago que no es jurado, Chef y finalista. Gracias”; “Isabella no ganó MasterChef”; “No sé si en MasterChef cada uno tenga cierto “libreto” de cómo ser durante el reality, pero definitivamente la actitud de Isabella no me gustó”, escribió uno que otro usuario.

“Si las personas siempre expresaran lo que piensan como Isabella lo hace, habría menos hipócritas”, expresaron otros internautas, quienes se sintieron identificados con el carácter de la actriz venezolana.