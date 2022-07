Sara Uribe pública video bañándose totalmente desnuda en un río, este es el motivo

Sara Uribe, la reconocida modelo paisa, no deja de sorprender a sus miles de seguidores con su belleza y sus publicaciones, además, en ocasiones envía mensajes de apoyo y amor propio a quienes la siguen. En sus redes sociales, ha mostrado diferentes momentos de su vida, por lo que muchos de sus seguidores están al tanto de lo que hace día a día.

De hecho, Uribe mostró que durante el fin de semana estuvo disfrutando de un espacio de descanso para ella, pues realizó un viaje en el que pudo observar paisajes naturales alejados del ruido y la contaminación de la ciudad.

En un video, la modelo se encontraba en caminata junto a uno de sus amigos y en medio del recorrido la mujer empezó a bailar haciendo reír a algunos de sus seguidores. La modelo, continuó publicando su travesía por la naturaleza.

En algunos videos de hecho se ve a la modelo disfrutar de un baño en el río, allí se ve gran parte de su cuerpo, lo que causó mucho revuelo entre sus seguidores.

La primera publicación la realizó a través de sus historias, donde mostró cuando se tiró al río desnuda y aprovechó para contar por qué lo hizo.

“Me fui para un río y me tiré por allá en pelota… No, eso es la maravillación… Es muy chévere porque por allá dejé las malas energías y todo lo malo por allá”.

Luego de esta publicación, Uribe posteó varias fotografías en las que se ve en diferentes posiciones, sin ropa y dentro del agua. La modelo además aprovechó para publicar un reel en el que se ve más sobre la rutina que tuvo en el río.

Reveló detalles íntimos sobre su vida

Recientemente, la modelo llamó la atención de más de un curioso en Instagram, luego de realizar, una vez más, la actividad de preguntas y respuestas. Uribe aprovechó un espacio de su tiempo para divertirse con sus seguidores y despejar dudas relacionadas con su vida actual y algunos detalles íntimos.

Tras mostrar un poco de la rutina que lleva en las mañanas para arreglarse, la colombiana habilitó la casilla para las preguntas y no dudó en soltar la lengua con más de una curiosidad sobre su vida privada. Tal y como lo ha expresado en el pasado, su realidad cambió drásticamente y las prioridades son diferentes, por lo que muchos se asombran al ver que entre las cosas principales ya no están las relaciones íntimas.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una de las historias de la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, una persona se interesó en saber cuándo fue la última vez que sostuvo relaciones. Sara no dudó en ponerle un tono gracioso a su respuesta, dando detalles sobre sus decisiones en ese aspecto.

“¿Última vez del ‘delicioso’?”, escribió un curioso en la dinámica.

“Ay, gordo. Yo hace mucho no hago ‘el delicioso’, la verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando me acuesto con alguien, es con muchísimo amor y porque me tiene que gustar demasiado”, dijo la paisa en el clip que subió a su perfil, despertando curiosidad entre los usuarios sobre qué tipo de hombre es el que le atrae.

Otras personas quisieron entrar en detalle con respecto a las características que debía tener alguien para gustarle a Sara, por lo que ella puntualizó y reveló lo que más llamaba la atención de un hombre. La exprotagonista comenzó mencionando que lo que más le interesa es que sea “buen ser humano”, ya que con esta cualidad puede ser “buen papa, buen hijo, buen hermano, buen trabajador y buen empleador”.