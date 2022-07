Video | ¿Crisis económica? La razón por la que Greeicy Rendón tuvo que pedir comida fiada

La artista Greeicy Rendón, quien es bastante activa en sus redes sociales, recientemente publicó un video a través de TikTok, el cual tituló “Un borondo motorizado con mi chico”.

Allí narró que, debido a que a su pequeño hijo Kai se le acabaron sus pañales, decidió irse a comprarlos junto con su esposo a bordo de una moto y de una vez aprovechar para darse un breve paseo.

Sin embargo, cuando iban de regreso a la vivienda, se acordó que a su vaca apodada Celia le gusta comer bananos, tras ver a un costado de la vía a un señor que estaba vendiendo este alimento.

El tema era que ninguno de los artistas tenía dinero en efectivo y debieron pedirle al vendedor que se los fiara, con la promesa de que volverán para pagarlos.

En la grabación se observa a Greeicy decirle al vendedor de los bananos: “Prometido que venimos a pagarle. Julián gracias”.

Al llegar casa finca, sin duda una de las más felices fue la vaca Celia que acudió al llamado de Greeicy, quien le entregó los bananos que tanto le gustan, para que se los comiera.

Tras la publicación del curioso video, los seguidores de la cantante comentaron: “¿Y si fueron a pagarle al del banano? (...) ¿ya le cancelaron al señor de la tienda? (...) Yo esperando que vayan a pagar el banano jjjjj (...) más videos así (...) me quedé con la duda de si, sí fueron a pagar???”.

“Quiero llorar”

Una de las artistas colombianas que ha sido tendencia en los últimos días es la caleña Greeicy Rendón. Luego de un mes de dar a luz a su hijo Kai, la cantante apareció en redes sociales, principalmente en Instagram y, desde ese momento, ha captado la atención de todo el público digital.

Los cibernautas han estado pendientes de todo lo que publica la también actriz. Hace unos días, el papá de Kai y su prometido, Mike Bahía, cumplió años y ella subió un video como forma de agradecimiento. Sin embargo, el protagonismo se lo está llevando su pequeño hijo, pues aunque la artista no lo ha mostrado por completo, y muchos le han pedido hacerlo, el bebé sí ha hecho una que otra aparición en las plataformas de interacción.

En días pasados, Greeicy mostró a través de historias de Instagram la emoción que sintió al escuchar las primeras carcajadas de su primogénito.

Durante el primer fin de semana de julio, la caleña apareció frente a la pantalla de su teléfono celular y compartió el feliz momento con sus más de 21 millones de seguidores.

“No, no, no, no. Quiero llorar. O sea, ustedes no saben. Este hombre acaba de tirar una carcajada porque él hasta ahora sonríe, hace gestos, pero el jua, jua, jua, típico de bebé, nunca se lo había escuchado y me lo lanzó y fue como que (se toca el pecho)”, contó la cantante.

La artista, que está adoptando el rol de madre por primera vez, se cuestionó mientras miraba a su bebé: “¿Es necesario que me enamores más de lo que ya estoy? ¿Es necesario, niño pequeño?”.

Por ahora, Rendón se ha dedicado a aprovechar y experimentar esta nueva etapa que la vida le está regalando. No ha dado a conocer cuándo volverá a los escenarios y sigue mostrándose de manera natural en las plataformas digitales.

Esta es la recopilación de las historias de Instagram donde Greeicy reacciona a la primera carcajada de Kai: