“Tenía miedo”, Sara Uribe atravesó duro momento por problemas de salud de su mamá

Sara Uribe continúa en el centro de distintas noticias en los medios nacionales y varias cuentas de chismes de redes sociales, debido a las diversas situaciones que llegan a su vida. La paisa ha desatado toda clase de opiniones por sus publicaciones, los detalles que cuenta de su privacidad y los momentos complejos que atraviesa con su familia.

Recientemente, la presentadora de entretenimiento llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un inesperado contenido en el que plasmaba el duro momento que vive por problemas de salud de su mamá, quien padece de fibromialgia. Pese a que no es la primera vez que la famosa debe afrontar con fortaleza la enfermedad de su progenitora, en esta ocasión se mostró bastante afectada.

El lunes, Uribe utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre la ausencia que tenía de estos espacios digitales, ya que algunos seguidores le preguntaron e indagaron si algo malo ocurría en su vida. La también modelo se sinceró y reveló que actualmente vivía una cruda situación con la salud de su mamá, por lo que estaba lidiando con las circunstancias y los procesos de cuidado correspondientes.

“El sábado, muy temprano, me llamaron de la clínica donde mamá llevaba dos meses y me dicen que debo llevarla a otra clínica porque estaba muy malita (a buscar ambulancia y cupo para que la atiendan). Betty, mañana martes, terminaba su tratamiento de desintoxicación, y estábamos felices porque estaba bien… no es la primera vez que me toca subirme a una ambulancia y tampoco la última en pegármele en el carro a como dé lugar e irme detrás pitando como loca”, relató la celebridad.

No obstante, el caos en su realidad seguía aumentando, por lo que tuvo que dejar a Jacobo con otros miembros de su núcleo familiar para que lo distrajeran y pasara un momento lejos del drama que su mamá vivía. Una recopilación de imágenes permitió ver al menor disfrutando y divirtiéndose con otros niños.

Sin embargo, Sara quiso ser realista y subió una fotografía en la que se le ve bastante afectada, expresando que en ese punto ya estaba completamente aburrida de la vida y todo lo que ocurría en su entorno. Allí mencionó los sacrificios que ha hecho para lograr ayudar a su mamá y sacarle adelante.

“Pa’ que les digo mentiras, acá ya estaba como: ‘Ahhh, qué chimbada la vida, ome’. Tenía miedo de no volverla a ver. Si ustedes supieran mi sacrificio para poder darle a mi mamá ese tratamiento siquiátrico y estaba feliz porque ya iba a salir perooo vea”, escribió en el post, expresando el temor que sintió de que su madre no lograra salir bien de este momento complejo.

La exprotagonista expresó su desconcierto sobre la salud de su mamá, puntualizando en que pasaban las horas “y no sabía ni entendía nada”. La fe que conserva en su vida sobre Dios la ayudó a salir de la angustia, “dejándole la salud de su mamá a él”.

La colombiana mostró todo el proceso del día, registrando las buenas condiciones en las que estaba su progenitora, y el buen cuidado que tenía Jacobo en las manos de una de sus tías.

Con el paso del tiempo, Sara Uribe compartió con sus seguidores que había podido ver a su madre mucho mejor, por lo que quiso peinarla, arreglarla, hacerla reír y distraerla. La paisa agregó que todo se debía al “amor” y el poder que tenía este sentimiento para curar, por lo que Beatriz Cadavid, su mamá, ya estaba más estable de los fuertes dolores que tenía.

En mayo de 2022, la presentadora comentó sobre esta enfermedad en la vida de su mamá, indicando que algunos medicamentos ya no le hacían el efecto correspondiente y causaban dolores y ansiedad en su progenitora.