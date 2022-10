Sara Uribe recuerda foto en la que estaba “parada en las ganas de vivir”

La vida de Sara Uribe ha estado en boca de todos desde que participó en el reality ‘Protagonistas de novela’, show que la catapultó para hacerse a un lugar dentro de la farándula colombiana, alcanzando trabajos como presentadora.

Sus relaciones amorosas también han sido comidilla de todos por su exposición en las redes sociales y por las polémicas alrededor de ellas, como la que vivió junto al futbolista Freddy Guarín, con quien vivió en China y de quien se separó hace ya varios años.

Sara ha tenido que vivir momentos muy difíciles de su vida y esto es de gran curiosidad para sus seguidores, quienes aprovechan cualquier espacio que la modelo les deje para preguntarlo todo.

Sara ama responderle a sus seguidores sus inquietudes y en la última dinámica de preguntas que hizo en su perfil oficial de Instagram, respondió varias preguntas polémicas.

La primera fue cómo hacía para superar todas las rupturas amorosas. La respuesta de la paisa fue simple: “Llorando como si no hubiera un mañana, revolcándome y dándome el permiso de hacerlo. Solamente cuando uno cae hondo puede levantarse”.

En otras de las preguntas le indagaron sobre cómo ha hecho para mantenerse fuerte, pues la seguidora que le preguntó asegura que hay momentos en que siente “que no puede”.

Uribe respondió la siguiente frase: “yo también tuve momentos en los que sentía que me iba a morir. Miren esta foto, estaba parada en las ganas de vivir y por dentro estaba vuelta nada. no todos los días son buenos, ni fáciles, pero hay que estar claros en algo: todo pasa. ¡Todo!”,

La foto que Sara menciona es la que acompaña la respuesta, donde se ve a la presentadora sosteniendo a su hijo, donde se nota la extrema delgadez que padecía y su rostro tiene un aura de tristeza y cansancio, instantánea que ya tiene varios años de haber sido tomada.

Finalmente, otras de las grandes preguntas que le hicieron a Sara fue “¿qué le dirías a la Sara de hace 10 años?”, cuya respuesta fue muy honesta y hasta poética, recordando una de las canciones más famosas de Shakira. “(le diría) que elija mejor sus compañías y que sepa que siempre, siempre sale el sol”.

Sara y sus problemas con la maternidad

No todas las mamás reciben a sus hijos teniendo claridad de lo que están haciendo y llenas de felicidad infinita. La realidad de la maternidad tiene un abanico muy amplio de posibilidades y todas son totalmente válidas.

Sara fue una de esas mujeres que tuvo algunos inconvenientes a la hora de recibir a su primogénito. Ella misma lo ha confesado en sus “jueves de recuerdos”, donde contó que le fue difícil acostumbrarse a pensar por dos.

“Cuando nació Jacobo, no les miento, fue muy difícil para mí. La situación estaba alejada de lo que normalmente dicen en muchas partes: un idilio. Fue complejo, no me acostumbré fácil a tener una personita para alimentar… Me di cuenta de que de un día para otro no era solo yo, era mi hijo. Poco a poco nos fuimos enamorando. Poco a poco nos acercamos y nos complementamos”, relató la paisa.

Sara también añadió que “ahí me di cuenta de que todas las mujeres tenemos nuestros tiempos, sin sentirnos culpables. Todas las historias son diferentes y esta fue la mía. Si estás pasando esta situación, créeme es así. Mi TBT hoy es por y para Jacobo, como mi vida entera también lo es”.

Hoy Sara es una mamá ejemplar, cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, dedicándole todo el tiempo requerido a su hijo y hasta sacando momentos para su disfrute personal, como publicar imágenes ligeritas de ropa para sus fans.