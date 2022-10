La indirecta de Sara Uribe: envió mensaje para los amigos que traicionan

Sara Uribe es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. Luego de su paso por el reality Protagonistas de Novela, la antioqueña ha desempeñado una carrera como modelo, creadora de contenido, empresaria e influencer. De hecho, en la red social Instagram, cuenta con una comunidad de más de 6,8 millones de seguidores, con quienes suele compartir diversas publicaciones.

A través de sus instastories, la antioqueña dio de qué hablar recientemente a raíz de una curiosa publicación en la que compartió un fuerte mensaje dirigido a las personas que traicionan a sus amistades.

Sin ofrecer mayores detalles o mencionar nombres puntuales, la reconocida modelo escribió: “Porque las amistades se cuidan, se cultivan, se conquistan y se valoran. A las amigas no se les roba, no se les defrauda, no se les abandona y no se les falla, porque hay mucha porquería diciendo ser tu amiga y solo se aprovechan de tu fuerza, de tu luz, de tu empuje, de tu amor y de tu corazón”.

“Y es por eso que no todos tienen por qué conocer tu corazón, porque vale oro y lo valoro”, agregó Sara Uribe en su reflexión.

Vale mencionar que Sara Uribe, dada su posición como figura pública, no ha sido ajena a la crítica. De hecho, hace unas semanas, la empresaria paisa publicó una foto estando sentada en el inodoro de su casa mientras se reía y muchos la calificaron de “ordinaria” y escribieron que “las influenciadoras ya no tienen límite para ganar likes”. Poco después, la modelo volvió a ser foco de críticas a causa de un video que ella misma publicó.

En un reciente video, se ve a la antioqueña despertar de su cama y caminar por lo que parece ser una habitación de hotel en una reveladora bata de baño que deja ver un pronunciado escote.

El propósito era promocionar una marca de productos para el cabello y, para esto, Sara se quitó la ropa y mostró toda su espalda en una diminuta tanga transparente y parte de su pecho sin censura.

El candente video ha dado mucho de qué hablar, en especial por parte de los seguidores de Sara, a los que no les agradó el video y catalogaron a la paisa de “exhibicionista”: “Qué necesidad hay de hacer publicidad así”, “Sara está promocionando un shampoo o un video nopor”, “No tiene que mostrar más que el cabello, lo demás sobra”, “Pensé que era Esperanza Gómez”.

Sin embargo, otros de sus seguidores decidieron calmar las críticas y aseguraron que Sara tiene todo el derecho de mostrar su cuerpo si así lo quiere hacer. Hace poco también fue criticada la modelo por haberle ‘tirado los perros’ a un conductor y la trataron de “morronga”.

“Vea, yo nunca me había montado en un Uber tan bonito (...) Mírale los zapatos, el reloj, la camisa”, le dice Sara a quien la recogió en un carro. El hombre de manera coqueta le responde: “estamos a la orden”.

Es oportuno señalar que Sara siempre le ha puesto atención a su cuerpo. En una entrevista con Vicky Dávila para La W en 2017, a Sara Uribe le preguntaron por su cuerpo y por cuántas cirugías se había realizado hasta esa fecha. Ante esto, Sara expresó en primer lugar que durante muchos años no se sentía conforme con lo que veía en el espejo y que quería verse mejor.

“Yo no era bonita. Era una ‘langaruta’ tan fea. Yo recuerdo mucho que la única que me veía bonita era mi mamá (...) Yo tenía los dientes muy torcidos y lloraba porque algún día quería arreglármelos. Y, claro, yo bien dentona, con esos dientes bien grandes, y veía esos programas de televisión donde cambiaban la apariencia física”, afirmó Sara.