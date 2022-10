La millonaria cifra que deberá pagar Kim Kardashian en Estados Unidos por una promoción en redes sociales

Especialistas hicieron un llamado a no creer todo lo que se ofrece en plataformas digitales.

La estrella estadounidense Kim Kardashian acordó pagar una multa de 1,26 millones de dólares por promocionar una criptomoneda en Instagram de la cual nunca reveló que le habían pagado para hacerlo, anunció la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).

La agencia acusó a Kardashian, que tiene 331 millones de seguidores en Instagram y es una de las diez personas más populares en la red social mundial, por no revelar que le habían pagado por publicar sobre los tokens EMAX, unos criptoactivos ofrecidos por EthereumMax.

La multa incluye una sanción de un millón de dólares y otros 260 mil que representa la cantidad que cobró Kardashian más intereses, dijo la SEC en un comunicado. La celebridad también acordó no promover ningún tipo de activos criptográficos durante tres años.

“Este caso es un recordatorio de que, cuando celebridades o personas influyentes respaldan oportunidades de inversión, incluidos los activos de criptomonedas, no significa que esos productos de inversión sean adecuados para todos los inversores”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en el comunicado.

“Animamos a los inversores a considerar los riesgos y oportunidades potenciales de una inversión a la luz de sus propios objetivos financieros”, agregó.

Kardashian, la estrella de televisión devenida en empresaria, saltó a la fama con el programa Las Kardashians (Keeping Up With the Kardashians, en inglés), un reality show que seguía la vida de los miembros de su familia en Los Ángeles. A los 41 años, ha convertido su fama en un imperio comercial, sobre todo con sus marcas de belleza y ropa. La revista Forbes estima su fortuna en 1.800 millones de dólares.

Kim “Kardashian está complacida de haber resuelto este asunto con la SEC”, expresó en un comunicado uno de sus abogados, y agregó que su clienta había “cooperado plenamente con la SEC desde el principio”.

“Ella quiere dejar este caso atrás para evitar un conflicto prolongado. El acuerdo alcanzado con la SEC le permite hacer eso y sacar adelante sus muchos proyectos empresariales”, señaló el abogado.

En septiembre, Kardashian anunció que estaba incursionando en nuevos negocios con el lanzamiento de la firma de inversión SKKY Partners.

Hace unos días, también se conoció que la celebridad terminó su relación sentimental con Pete Davidson. Dos importantes medios dedicados a las estrellas del país norteamericano, como lo son E! Entertainment y Page Six, aseguraron que el actor y la Kardashian decidieron acabar su noviazgo, pero que al parecer todo se dio en buenos términos y los dos famosos continúan siendo amigos muy cercanos.

“Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación”, informó una persona cercana a la pareja a los medios de farándula de los Estados Unidos.

La pareja había comenzado su romance en el mes de noviembre del año 2021. Y desde el momento que se hizo pública la relación sentimental, tanto Pete como Kim afirmaron estar muy felices y que querían ver hasta dónde los llevaría el amor. Al parecer, nueve meses después, el amor no es igual y las dos estrellas norteamericanas han decidido seguir su vida por su cuenta.

Con información de AFP