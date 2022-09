Sara Uribe compartió la extrema travesura que hizo su hijo Jacobo

Sara Uribe se robó las miradas de miles de personas en las plataformas digitales y los medios nacionales luego de participar en la temporada 2012 de Protagonistas de Nuestra Tele. Su paso por el reality la dejó como ganadora de aquella edición, logrando catapultarse a otros proyectos y trabajos en estos escenarios.

La presentadora de entretenimiento también cautivó a sus fieles seguidores con detalles de su vida privada, además de su rol como empresaria, creadora de contenido y mamá. Esta última faceta generó todo tipo de reacciones en los curiosos, quienes suelen observar el crecimiento de Jacobo, el pequeño que nació como fruto de la relación que sostuvo la paisa con Fredy Guarín.

Recientemente, la exprotagonista llamó la atención de los internautas con un inesperado video que publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde plasmó una extrema ocurrencia de su hijo. La antioqueña reveló que Jacobo no se pudo quedar quieto y terminó haciéndole un daño en un objeto que tenía entre sus pertenencias.

En el contenido se apreció el momento exacto en el que Uribe halló a su hijo quemando un billete de 100.000 pesos que ella tenía, ya que lo vio como un juego. A pesar de que no reveló si le llamó la atención o lo regañó, la modelo le vio el lado gracioso al hecho y subió un clip que acompañó con la canción de Aventuras en Pañales (Rugrats).

“Una travesura de Jacobo”, escribió la paisa en el post, donde dejó en evidencia lo poco que quedaba del billete.

Al final de la publicación, la presentadora compartió una foto donde mostró su cara de decepción por la idea de su niño, dejando claro que lo tomó de la mejor manera.

Sara Uribe peinó a internauta que dijo que a ella le gustaba hacerse la víctima

Precisamente, una usuaria quiso dar a conocer su punto de vista en cuanto a lo que piensa sobre la modelo. Con un mensaje en la caja de comentarios, la internauta llamó la atención de la influencer al escribir que se hace la víctima y mencionar el nombre de la nueva pareja de Fredy Guarín, Pauleth.

“Haciéndose la víctima cuando usted perfectamente sabía que estaba destruyendo un hogar. Es normal en mujerzuelas como usted. Deja de meterte con Pauleth, asiliconada!!”, comentó la usuaria digital.

Enseguida, Sara Uribe no tuvo problema para responder la que sería una acusación hacia ella y, al parecer, los mensajes que comparte en Instagram, como el que apareció en historias tras la dura confesión de Fredy Guarín al abrir su corazón y haber vivido un episodio depresivo.

Con una larga respuesta, Sara Uribe prefirió no eliminar el comentario de la mencionada cibernauta, sino que aprovechó para decir: “Voy a dejarte acá -Instagram- sin bloquearte y sin restringirte solo para que me veas triunfando, brillando, viviendo, amando, bailando, sin dolor en los huesos, caminando, con pelo y uñas largas, con mi hijo, ganado mi dinero”.

De acuerdo con la ex protagonista de novela, el dinero que ella recibe es muy significativo y reveló que le pagan muy bien por su trabajo. Luego de esto, continuó la respuesta escribiéndole a la cibernauta que no la bloquea “para que veas como mis ex me quieren y me respetan y la relación que tengo con ellos. Solo por eso te voy a dejar”, agregó.

Pero ese tan solo fue el preámbulo de su manifestación, ya que Sara, sin especificar a quién se refiere, consignó: “Ahhh y a la patrona, le deseo muchas cosas lindas y mucho amor y respeto para ella y que siga siendo la patrona por siempre porque yo no quiero ni voy a emplear obreros para verme de esta manera, así que yo con ser la reina de mi Jacobo y la reina de Dios tengo y me basta. Ahhh y la arepa no me la como sola porque a veces no las comemos los tres y ni cuenta se dan”, detalló la modelo y empresaria.

Antes de finalizar la extensa respuesta, Uribe envió besos y abrazos y confesó que vio el comentario “de chiripa”, pues ha estado ocupada trabajando con una marca que “ama que siga siendo burda, original y además sin clase”.

“Te dejo porque me voy a empacar mi maleta que mañana viajo fuera del país a grabar contenido con otra marca reconocida que me contrató para trabajar con ella. Te amo, me amo”, concluyó la influenciadora.