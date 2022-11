Sara Uribe respondió a las críticas porque su hijo usa pañal

Sara Uribe se convirtió en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de las redes sociales, debido a distintos detalles de su vida personal que han salido a la luz. Su trabajo, su belleza y algunas situaciones han sido el centro de opiniones entre los curiosos, quienes suelen criticarla por las decisiones que toma en su presente.

Además, es bastante criticada por la manera en como lleva la crianza de hijo, en varias oportunidades sus seguidores han indagado y rechazado el hecho de que la modelo le dé alimentos ultraprocesados al menor, incluso algunos han manifestado que el menor está elevado de peso.

En esta ocasión, una seguidora de la exprotagonista de novela indagó el motivo por el cual el menor, Jacobo, aún usa pañales, a lo que Sara e incluso el mismo pequeño, Jacobo, contestaron:

“Pa’ la señora que me acaba de decir que su nieto dejó los pañales a los dos años, qué bueno, felicitaciones, se está ahorrando un poco de plata. Le cuento que a Jacobo no le gusta hacer en el baño”.

Tras la publicación del video, varias mamás y seguidoras de Sara manifestaron que los procesos de todos los niños son diferentes; además, puntualizaron que la crianza y lo que eso conlleva es una decisión que cada padre o madre deben llevar a cabo y son ellos quienes deben dar las pautas o lineamientos de la misa. También aprovecharon para mencionar que algunos de sus hijos, incluso de la misma edad o mayores, que Jacobo aún usan pañal.

“Cuándo entenderá la gente que los procesos de los niños son diferentes y que ninguno de los que está acá criticando tiene vida perfecta y mucho menos le dan a Sara para los pañales”, “La gente y sus mitos”, “No entiendo por qué se meten en lo que nos les importa”, son algunos de los mensajes que se leen en dicha publicación.

Sara Uribe reveló graciosas anécdotas de su vida privada; no aguantó la risa al recordar momentos vergonzosos

Recientemente, Sara Uribe utilizó su perfil para realizar una dinámica en las historias, pidiéndole a sus seguidores que le contaran anécdotas graciosas o inesperada que les hayan ocurrido precisamente al tener intimidad con sus parejas. La modelo disfrutó este espacio y no perdió la oportunidad para abrir las puertas de su privacidad y así relatar experiencias inesperadas que pasó.

En primer lugar, la antioqueña no ocultó la risa que le generaba recordar estas situaciones de su pasado personal, relatando los acontecimientos como si le hubieran ocurrido a una amiga suya. La colombiana estaba en compañía de dos amigos, quienes disfrutaron al escuchar estas historias.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una serie de videos, una de las experiencias que vivió en un ‘rapidito’ fue en un baño, donde terminó rompiendo un lavamanos. La persona con la que estaba en el sitio le pidió que se subiera ahí y al intentarlo todo terminó mal.

“Un día estábamos, no fui yo, pues, una amiga mía, ¿Cierto? (risas) en el delicioso, ¿Cierto? Una vez una amiga mía y el susodicho tenían muchas ganas y se montaron a un lavamos y se les cayó… El lavamanos”, contó.

Otro de los relatos de Uribe fue en un espacio más privado, donde un daño en el jacuzzi terminó inundando todo el lugar y evitando que salieran a buscar ayuda.

“¿Están preparados para la próxima historia? Me llevaron a m*t*lear al centro (risas) Ay, a la amiga, a mí no, entonces se dañó el jacuzzi, a esa pieza se le inundó todo, y él no podía salir de la habitación”, agregó.