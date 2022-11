¿'Siempre tóxicos’? El mensaje con el que Jessi Uribe habló de su relación con Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas que más ha dado qué hablar en el mundo de la farándula colombiana. Los artistas se casaron el pasado mes de mayo de 2022, manteniendo una ceremonia privada con sus familiares y amigos más cercanos. Desde entonces, el amor que irradian por medios de redes sociales es constante.

Sin embargo, desde hace algunas semanas la situación entre los dos estaría cambiando, como muchos creen. Precisamente, la cantante colombiana realizo una misteriosa publicación que está dando de qué hablar entre los seguidores, pues para muchos puede reflejar un mal momento que estaría pasando.

“Nadie sabe el dolor que esconde una sonrisa”, fue el mensaje que encendió las alarmas en las redes sociales.

Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos especularon que los artistas estaban pasando por un mal momento. Sin embargo, la razón del por qué no están juntos en este momento es porque el cantante de ‘Dulce Pecado’ se encuentra en una extensa gira por Estados Unidos. Por su parte, Paola Jara se encuentra en Colombia, pasando por unos días difíciles por la muerte de una de sus mascotas.

Para dejar a un lado todas las especulaciones de sus seguidores, en las últimas horas, Jessi Uribe publicó en una de sus historias de Instagram una pregunta que le hizo una de sus seguidoras. Allí, le preguntaron si el artista estaba bravo con la artista colombiana o si estaban alejados.

Como respuesta, Uribe escribió “Alejados jamás, distanciados, quizás, pero siempre tóxicos”.

Paola Jara - Foto: Instagram @jessiuribe3

En la publicación, el artista utilizó una foto de su matrimonio para responder la pregunta de su seguidora. Acto seguido, Uribe volvió a publicar otra pregunta en la que le pidieron que contara un poco sobre su relación con Poala Jara.

El artista ingeniosamente respondió con la letra de la canción ‘La Conquista’ que grabó con su esposa Paola Jara: “Va. No tiene ciencia. Ni tampoco es cuestión de persistencia. Cuando manda el corazón, ni la conciencia, es capaz de echarle freno al amor. Fue coincidencia. Como si nada hemos cruzado los caminos. Nuestros pasados los cambiamos por destinos, que para muchos en su boca es error. ¿Pero quién no se derrite entre tus brazos? Dime quien a tanto amor le hace un rechazo. Dame un beso para ver a quien le duele. Si es lo que somos tú y yo, perfecto, yo no le veo ningún defecto. Mientras pagamos el Karma, que sea nuestra arma el comernos a besos. Si acabar con este amor, pretenden. Los dos sabemos que lo que se siente. Si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo, que darle gusto a la gente. Los dos sabemos lo que se siente”.

Paola Jara sobre la decisión de tener un hijo con Jessi Uribe

La reconocida presentadora Laura Acuña, en su espacio de YouTube, invitó a la cantante de música popular a conversar sobre detalles de su vida personal junto a su pareja. En una de esas preguntas, la presentadora abordó el tema de tener un hijo con Jessi Uribe, a lo que Jara fue contundente en su respuesta.

“Yo ese tema lo pienso y lo pienso y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan importante y una decisión tan grande que no sé por qué la he postergado tantos años de mi vida. Eso sí, con Jessi si lo hemos hablado, es normal tocar estos temas en pareja y él sí quiere”, afirmó la cantante. Jessi Uribe hoy en día tiene cuatro hijos a lo que Jara también se refirió. “O sea, amor, es en serio, ya tienes cuatro y él me dice que sí, que sí”, dijo riendo la artista paisa.