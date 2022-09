El romántico regalo que Paola Jara le dio a Jessi Uribe por Amor y Amistad

El pasado fin de semana se llevó a cabo en Colombia una de las celebraciones más importantes para algunos, el Día del Amor y la Amistad. Los personajes o figuras públicas aprovechan para festejar en diversas celebraciones y dar regalos que no solo cautiven a sus amistades y parejas, sino también a sus seguidores.

Paola Jara es una de los cantantes colombianas de música popular más importantes dentro del medio de la farándula. Varios de sus seguidores son fieles amantes de su música y de su historia de amor con el también cantante de música popular, Jessi Uribe, quienes hace algunos meses contrajeron matrimonio.

Los internautas se han dejado cautivar por el amor de esta pareja, pese a que empezaron su amor en medio de polémicas, ya que el cantante se había separado de su exesposa poco tiempo antes de oficializar una relación con Paola.

Para la ocasión y con el fin de sorprender a su pareja en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la artista sorprendió de manera grata a su amado esposo. Por medio, de sus historias en su cuenta personal de Instagram, el cantante de música popular, Jessi Uribe, compartió detalles del regalo que le dio su amada para celebrar esta fecha.

Paola le puso un toque de romanticismo y sensualidad a la sorpresa, ya que optó por usar pétalos de rosa para hacer un camino en dirección a la habitación de la pareja que finalizaba en la cama en donde el cantante encontró varios globos en forma de corazón, pétalos y un letrero en el centro con la palabra Love. Además, de un cojín estampado con fotografías de ambos.

Además, la cantante compartió un video, musicalizado con una de las canciones de la pareja La boda, donde aparecen los dos cantantes en varias fotografías viviendo momentos cruciales en medio de su relación.

Paola Jara sorprendió en redes tras cantar a capela y pedir una colaboración a sus seguidores

La cantante de música popular Paola Jara, esposa del también artista Jessi Uribe, no deja de sorprender a sus más de seis millones de seguidores en su cuenta en Instagram.

El pasado jueves, 15 de septiembre, Jara le hizo una solicitud a sus fanáticos en sus redes sociales; les pidió que le ayudaran a nombrar una de sus canciones nuevas.

“Necesito que me ayuden, tengo varias canciones nuevas, ya grabé videos y todo y estoy muy emocionada, tengo ansiedad de compartírselas, pero todavía no, les estaré contando. Hay una que estoy superindecisa con el título, no sé cómo ponerle, por eso estoy por acá”, dijo inicialmente Paola Jara a través de un video.

Por lo tanto, la artista no dudó en cantar a capela el coro de la canción, de modo que sus seguidores se motivaran a ayudarla. Lo hizo desde un gimnasio.

Tras cantar a capela, los seguidores de la artista no dudaron en ayudarla e hicieron las siguientes propuestas para titular la canción: “Solo Dile (...) ¡Sin nada quedé! (...) La desganada (...) Con ese coro así, ‘te llevaste todo’ (...) ¡Mi alma y mi paz! (...) Te llevaste todo de mí (...) Si lo ves! (...) Pues ‘te llevaste todo de mí’”.