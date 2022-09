Video: lo que dijo Yina Calderón de Epa Colombia en aparente estado de embriaguez

Los personajes del entretenimiento son a diario cuestionados por su comportamiento y la manera en la que llevan sus vidas; sin embargo, entre los personajes de la farándula también hay roces e incluso hay algunos que se han declarado la guerra.

Yina Calderón, la exprotagonista de novela, creadora de contenido y Dj, y Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, se han declarado en enemistad de manera pública e incluso han sido protagonistas de varias discusiones en redes sociales.

Pese a esto, se ha hecho viral un video en el que Yina, aparentemente en estado de embriaguez, menciona que desea restablecer su relación con Epa Colombia, hecho que ha generado sorpresa entre los seguidores de las dos mujeres.

“Parce, yo me he puesto a pensar, aquí con los traguitos en la cabeza, que yo debería hacer ‘las paces’ con la Epa…”, dijo al inicio del video.

Tras sus primeras declaraciones, hay quienes dicen que las palabras solo fueron dichas, ya que la exprotagonista de novela se encontraba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, ella da las razones por las que considera que desea que el conflicto con su colega finalice e incluso le pide disculpas por algunos de los comportamientos que ha tenido con ella en el pasado.

“Toda esta gente le ha tocado muy duro, ¿cierto? Y yo entiendo que las personas merecemos… No es porque esté borracha, pero yo siento que yo también soy muy criticona, muy buscona (...) Sí, le voy a pedir una disculpa a ‘Epa’, también. Aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas”, agregó.

Luego, de lo dicho por Yina, Epa no se ha referido a si quiere o no restablecer la relación con Yina; sin embargo, hay comportamientos que indicarían que a Daneidy lo interesa, ya que semanas atrás, Yina defendió a Epa de unas declaraciones hechas por la Barbie Colombia y antes de agradecerle, lo que hizo Epa fue levantar más acusaciones en su contra.

Esto fue lo que Yina Calderón expresó en su momento. “Ustedes saben que yo no la voy con ‘Epa Colombia’, pero, me acaban de mandar un poco de cosas acerca de lo que está diciendo esa vieja y esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá e hizo un ‘en vivo’ hablando un poco de cosas de mi mamá (...) El tema del lavado de dinero es muy grave y son temas muy fuertes, sea verdad o no sea verdad, ¿a usted qué le importa?… ¿Qué le importa, parce? ¡Quédese callada! Eso es muy delicado, eso ya no”,

A lo que Epa Colombia contestó en su momento.

“Yo no sé. Ustedes han visto que Yina me trata mal, luego me defiende, luego me odia, luego dice que no me pasa, luego dice que me ama. Ella está loca, ella es más falsa que tu amiga (...) Yina, ¿Por qué no me supera, mor? Ella quiere es ponerse a pelear en ExpoBelleza en lugar de decir: ‘Vamos a vender, vamos a generar empleo y vamos a sacarla del estadio’”, concluyó.

Yina Calderón dice que fue humillada en evento de Alan Ramírez: “Me invitó pa’ ser la payasa”

Yina Calderón, una vez más, volvió a quedar en el centro de diversas noticias en los medios nacionales, luego de protagonizar una nueva polémica en las plataformas digitales. La empresaria de fajas reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró muy afectada por un altercado que tuvo con uno de sus amigos más allegados.

Según se apreció en los videos que se subieron a las historias de la red social, Calderón estaba muy afectada por un bochornoso momento que vivió cuando su conocido, Alan Ramírez, le dio la espalda y la avergonzó. La colombiana soltó varios insultos en contra del artista, señalando lo mal que se portó el hombre con ella durante la noche del 15 de septiembre.

“Hay que recalcarle, Alan Ramírez es un hiju/&%@ payaso, ¿por qué no respeta?, que se deje de ser tan mar&%@, tan lambón y tan hiju$%&@. Por qué usted se montó ahí, a decir unas palabras, y le bajaron al micrófono. Y el responsable es Alan Ramírez”, se escucha en el primer clip que recopiló una cuenta de chismes.

La huilense apuntó, en medio de lágrimas, que el anfitrión del evento la dejó en ridículo luego de un desplante que le hizo cuando se encontraba en la tarima. Aunque no dio grandes detalles del evento del que participó, la colombiana enfatizó en que todo el ambiente de la celebración se fue para abajo cuando los asistentes se burlaron de ella y pidieron que la bajaran.