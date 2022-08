Yina Calderón salió en defensa de Epa Colombia tras fuertes acusaciones de la ‘Barbie colombiana’

Epa Colombia volvió a quedar en el centro de una nueva polémica en redes sociales, luego de que la ‘Barbie colombiana’, una de sus examigas, lanzara fuertes declaraciones con respecto al dinero y ganancias de la empresaria de queratinas. Las miradas se posaron sobre los negocios de la influencer, la cual indica que todo lo que sale a la luz en su contra es completamente falso.

A pesar de las declaraciones que dio la excompañera de contenido de Daneidy Barrera Rojas, otra creadora de contenido sorprendió con el apoyo que le brindó a la colombiana, pese a la enemistad que se han declarado públicamente. Se trata de Yina Calderón, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse a las acusaciones contra Epa Colombia sobre negocios ilegales.

En los contenidos que subió la empresaria de fajas, afirmó que la examiga de Epa Colombia no tenía que hablar de nada relacionado con la vida ajena, además de que en el pasado lanzó comentarios sobre su familia y amigos.

“Ustedes saben que yo no la voy con ‘Epa Colombia’, pero, me acaban de mandar un poco de cosas acerca de lo que está diciendo esa vieja y esa vieja también atacó hace poquito a mi mamá e hizo un ‘en vivo’ hablando un poco de cosas de mi mamá”, señaló la exprotagonista sobre las palabras que dio Yoli Álvarez, nombre de pila de ‘Barbie’.

“El tema del ‘lavado de dinero’ es muy grave y son temas muy fuertes, sea verdad o no sea verdad, ¿a usted qué le importa?… ¿Qué le importa, parce?, quédese callada, eso es muy delicado, eso ya no”, agregó a sus comentarios.

La influencer añadió a su punto de vista que estas cosas sucedían por confiar mucho en las personas, puesto que las dos eran demasiado amigas antes y ahora se traicionaban de esta forma.

“Con esas amigas, líbrame Dios, padre nuestro. Si así son las amigas... Por eso yo les digo, señoritas, amigas no hay y ‘amigo es el ratón del queso’. Todo el mundo es un ‘doble’ y en cualquier momento ‘le dan la espalda’ y ‘le clavan la puñalada’… A mí no me cae bien ‘Epa’, pero si eso fuera verdad, y no la quiero defender, estaría en la cárcel”, indicó.

La ‘Barbie Colombiana’ confiesa su ataque contra Epa Colombia

La modelo trans realizó una serie de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 50.000 seguidores, y su respuesta frente a la pregunta: “¿La ‘Epa’ lava dinero?”, no pasó desapercibida.

Según Álvarez, varias personas, incluidos los medios de comunicación, siempre se han planteado dicha pregunta, motivo por el cual decidió dar su versión. En primera medida, la modelo trans manifestó que no tenía conocimiento de lo que significa lavar dinero, pero que se asesoró de una experta en leyes.

“Yo creía que lavar dinero era hacer billetes falsos, pero una abogada me explicó, porque ustedes saben que yo soy bruta”, aseveró. Acto seguido, afirmó que “por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella, puedo decir que sí lava dinero”.

Álvarez aclaró que sus argumentos se dan por lo que vivió en el pasado con Epa Colombia, y afirmó que no tiene ningún conocimiento sobre los negocios actuales que maneja, especialmente con sus queratinas.

“Ahora, como yo ya no estoy con ella, no puedo decir lo mismo. No sé si ella ya no está haciendo eso”, puntualizó Yoli Álvarez, para luego involucrar a un allegado de Epa Colombia, quien le habría ofrecido dinero a cambio de su supuesto silencio.

La cuenta Empire House, que maneja las redes sociales de Epa Colombia, publicó en sus historias de Instagram una conversación con la ‘Barbie Colombiana’, en la que le aseguran que la empresaria de las queratinas no tiene nada que ver con el lavado de dinero.

“Tú te sientes tan dolida con ella porque no te prestó los dos millones. Dónde te consigno ya, seis millones de pesos, te los regalo yo de mi plata y dejas a Epa en paz, y decís y explicas que ya sabes de qué se trata lavar dinero y Epa no lo hace que te equivocaste. Epa no hace eso, es totalmente falso”, (sic) manifestó.

Posteriormente, la Barbie colombiana afirma en la conversación que ella “es capaz de destruirla”. “¿Por qué la quieres destruir?”, le pregunta el hombre de la agencia Empire House, a lo que la modelo responde contundentemente: “porque se me da la gana”.