“Con mi monita no estoy bien” Epa Colombia revela los problemas que tiene con su nueva pareja

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, publicó un video que puso a especular a sus seguidores por un complicado momento que pasa con su pareja, Karol Samantha.

En el video, la empresaria de las queratinas afirma que tuvo una diferencia con su novia, pero afirmó que buscará la forma para reconciliarse con ella.

“Quiero que sepas que con mi monita no estoy bien. Pero yo sé que voy a estar bien, porque ya oré y le dije a Dios que ella es la mujer que yo quiero”, afirmó Barrera Rojas en su publicación.

En su particular forma de comunicarse con sus seguidores en las redes sociales, Epa Colombia le consulta a los cibernautas si su novia “la puede perdonar”, pero ella misma responde que es difícil, y califica que su pareja es “re-seria”.

Epa Colombia, en el video, no entrega más detalles de la situación. La influencer inició una relación con Karol Samanthahace unos meses, luego de terminar con la futbolista Diana Celis.

La influenciadora solo publicó una imagen con su pareja con el mensaje, “mi cita, estoy de reconciliación”, pero no entregó más detalles de su situación sentimental con su novia.

Con su actual pareja, Epa Colombia dejó hace unos días la duda sobre un compromiso de matrimonio, pues en medio del video publicado en las historias de su cuenta en Instagram, se observa a Daneidy entrar a un cuarto decorado con muchas bombas en el techo de color gris y verde satinadas, además de globos en forma de corazón y estrellas al lado de la cama.

A su vez, Karol Samantha la estaba esperando en la habitación con un póster y una rosa.

En el pergamino que le entregó Samantha a su novia se pudo leer un mensaje que decía “¿Y si lo intentamos?”. Posteriormente, le entregó una rosa en donde se escondía un anillo que le terminó poniendo a la influenciadora en su dedo anular de la mano izquierda. ¿Se comprometieron?

“Es amor propio”, Epa Colombia presumió en redes sociales los retoques y cirugías que se hizo

Además de sus polémicos videos y los comentarios que recibe por su empresa de queratinas, Epa Colombia también llama la atención de los cibernautas por los retoques estéticos que suele realizarse en el cuerpo. La colombiana ha plasmado algunos cambios físicos, entre los que sobresalen: bichetomía, lipopapada, montoplastia, aumento de senos, rinomodelación, plasma gel en los glúteos y abdomen.

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, llamó la atención de sus fanáticos y críticos con el anuncio de nuevos procedimientos que llevaría a cabo en su imagen y así alcanzar la apariencia que tanto anhelaba.

“Hoy me voy a poner más cola. Me ha crecido montón, amiga, es natural, natural con sculpta y nada de silicón. Voy a quedar tan linda, amor, es que me estoy dando mucho amor propio, y no hay nada más lindo que darse mucho amor”, dijo la creadora de contenido, mientras publicaba videos de perfil y espaldas para dejar en evidencia su silueta de los glúteos.

La joven hizo una grabación donde deja en evidencia lo mucho que han aumentado sus nalgas, enfocándose en que luce mejor que en el pasado.

“No es silicón, son lo que se aplican las Kardashian. Apóyame, amiga, yo tengo que lidiar con todo ese poco de crítica”, agregó a sus declaraciones, asegurando que mostraría todo lo que se haría con estos procedimientos estéticos.

De acuerdo con lo que reveló al final de la publicación, Epa Colombia asistió al centro especializado para ponerse bótox, ácido hialurónico, borde mandibular, glúteos sculptra, hilos tensores y rádiese.