Shirly Cabrera no dudó en hacer la confesión sobre artistas de los que no crearía muñecos.

Le hizo el ‘feo’ a Epa Colombia: creadora de Barbie Bichota no lanzaría muñeca de la influencer

Los fanáticos de Karol G quedaron sin palabras en las plataformas digitales luego de que se hiciera viral un inesperado contenido en el que se presentaba a la ‘Barbie Bichota’. Muchos seguidores de la artista urbana mostraron su admiración y deseo por adquirir uno de los ejemplares, teniendo en cuenta que no era común ver una muñeca colombiana de este estilo.

Semanas atrás, Shirly Cabrera, creadora de la marca Fefa M Doll, emprendimiento bogotano, se robó las miradas de los curiosos en TikTok tras presentar el modelo inspirado en la intérprete de ‘Ay, Dios Mío’. La diseñadora le dio su toque personal a este juguete, implementado atuendos representativos de la cantante, como el que lució durante Coachella 2022.

Ante el auge que tomó este tema, un medio internacional quiso entrevistar a la dueña del emprendimiento y preguntarle sobre la creatividad que usó para llevar a cabo esta idea en el mercado. En la conversación, Cabrera expuso su admiración por la celebridad del género urbano y el respeto que sentía por la carrera que llevó a cabo.

El presentador del espacio digital indagó sobre la creación de las muñecas y quiso saber cuáles personajes o famosos no haría Shirly en su empresa. La emprendedora no dudó en responder y asegurar que jamás haría un juguete de este estilo de Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas.

“¿Hay alguna figura que tú no harías ni porque te paguen?”, dijo el hombre, a lo que la empresaria respondió: “No, no haría algunas figuras. De Colombia nunca haría a la Epa Colombia”.

Las opiniones de los curiosos no se hicieron esperar y más de uno apoyó la respuesta que dio la dueña de la marca, expresando “que la tenía clara” y que la empresaria de queratinas “no demoraba en salir a buscar quién le hacía una muñeca personalizada”.

¿De qué famosos no haría juguetes?

Entre risas, Shirly Cabrera mostró la iniciativa de mencionar a otros famosos que tampoco recrearía en sus figuras, pero decidió quedarse en silencio y evitar hablar de más. El entrevistador tomó la palabra y le preguntó por dos celebridades específicas, buscando soltarle la lengua a la creadora de las muñecas para que lo revelara “sin miedo”.

Según se puede observar en el video, el hombre quiso saber si la emprendedora recrearía a Yailin, la más viral, a lo que ella respondió de forma definitiva que no lo haría.

“¿Tú no harías a Yailin, la más viral?”, preguntó el presentador.

“No, por ser fiel a Karol no lo haría, la verdad”, dijo la empresaria, sosteniendo una gran carcajada por lo intimidada que se sintió con la pregunta.

De igual manera, ante la interrogante si haría un Ken de Anuel AA, también dio una respuesta negativa y agregó: “Por criterio propio, no”.

Barbie de Karol G no se venderá de forma masiva

Recientemente, en una entrevista con W Fin de Semana, Shirley Cabrera afirmó que ese modelo específico de la Barbie Karol G no estará a la venta, pues es un regalo que planea entregarle a la cantante paisa. Incluso, en el diálogo con el medio indicó que el papá de la cantante será el encargado de recoger el obsequio.

Por la calidad que se le ha impartido a la muñeca, esta tiene un valor de 800 mil pesos colombianos. Desafortunadamente, para quienes habían manifestado interés en su adquisición, la Barbie no estará a la venta y únicamente se podrá acceder a otros modelos que ha creado la marca colombiana.

Es importante destacar que este trabajo ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales, debido a la perfección en los rasgos de las muñecas, además del interés de la creadora en personalizar cada pieza.