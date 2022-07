“Meros cuernos, como los que me pusieron a mí”, Diana Celis le habría tirado indirecta a Epa Colombia

Epa Colombia y Diana Celis se convirtieron en una de las parejas más comentadas de redes sociales, debido al vínculo que desarrollaron durante varios años. La pareja de jóvenes conquistó a los curiosos con distintos momentos de su noviazgo, donde ambas se apoyaban y respaldaban en las situaciones que vivían.

Pese a la extensa unión que sostuvieron por varios años, la empresaria y la deportista sorprendieron a sus fieles seguidores con el anuncio de su ruptura sentimental, la cual se daba porque los sentimientos habían cambiado entre ellas. Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, fue clara en mencionar que ya las cosas no eran iguales y debían dar un paso al lado.

En medio de la confusión que generó esta noticia, la empresaria de queratinas dio de qué hablar con el anuncio de su nueva relación sentimental con Karol Samantha, una mujer que había sido su amiga desde hace mucho tiempo y con quien habían surgido rumores de infidelidad hacia Celis.

Tras la ruptura que vivieron, la futbolista de Santa Fe comenzó a lanzar una serie de indirectas en sus publicaciones de Instagram, donde hacía énfasis en que había sido víctima de una traición por parte de su expareja. Aunque los ánimos se habían calmado entre ambas, recientemente una indirecta volvió a llamar la atención de los curiosos en redes sociales.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta personal de Diana Celis, la joven se encontraba de viaje y recorriendo un espacio con animales, cuando se le ocurrió la idea de hablar sobre los antílopes más grandes del mundo.

La colombiana se acercó y se dirigió a uno de los animales que estaban detrás de una malla, puntualizando en el tamaño de los cuernos que tenía. Al mencionar este detalle, la deportista se refirió a los “cachos” que le habían puesto a ella y que se parecían a los de esta especie.

“Hey, mi amigo, meros cuernos los que usted tiene, ¿no? Como los que me pusieron a mí. Menos mal ya estamos bien, ¿cierto?”, dice la creadora de contenido en el clip, tras soltar unas risas sarcásticas.

Estas palabras fueron tomadas por los curiosos de Instagram como una indirecta para Epa Colombia, quien también afirmó en su momento que su expareja había sido la infiel de la relación.

Detalles ocultos de la nueva relación de Epa Colombia

Semanas atrás, la empresaria y su nueva pareja sentimental utilizaron las plataformas digitales para llevar a cabo una dinámica donde hablarían de su vínculo sentimental. En este juego contaban detalles ocultos de su amor, los cuales fueron considerados como “tóxicos”.

“No somos la pareja perfecta porque yo soy loca extrovertida y tú no”, inicia diciendo Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria, a lo que su novia le responde: “No somos la pareja perfecta porque a ti te encantan las redes sociales y a mí no”.

Una vez termina este detalle, la influencer, que recurrió a Yeferson Cossio para que le hiciera publicidad a su empresa, le dice que no son la unión perfecta porque ella no es celosa y posesiva como su pareja. Karol Samantha agrega que esto también se debe a que es cariñosa y Epa Colombia no.

Entre las características que no las dejan ser una “pareja perfecta”, las jóvenes señalaron que era porque la empresaria se dejaba influenciar por lo que opinaban los demás, mientras que su novia no le prestaba atención a eso. De igual forma, la polémica instagramer reveló que su compañera siempre se la pasaba regañándola por todo lo que hacía.

Karol Samantha soltó una verdad en medio de la dinámica que estaban grabando para TikTok, donde aseguró que uno de los detalles que afectaba su relación era que Daneidy le decía mentiras. La joven, que tuvo un incidente con un policía en México, le respondió diciéndole que no lograban ser perfectas porque ella sí la buscaba en la mañana y no recibía lo mismo.

Para finalizar este contenido, Epa Colombia le lanzó un dardo inesperado a su novia, mencionando que no eran la pareja perfecta por su novia, todavía se la pasaba hablando de la ex. Estas palabras fueron refutadas por la mujer, quien indicó que era al revés y Barrera Rojas estaría hablando aún de Diana Celis.

“No somos la relación perfecta porque tú todavía hablas de tu ex”, dice Epa Colombia, a lo que Karol le dice: “¿Qué le pasa? Eso eres tú”.