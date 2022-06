Video | “Qué bien actúas”: Diana Celis le responde a Epa Colombia

Luego de que Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, hablara a modo de reflexión sobre la razón por la que no siguió su relación amorosa con Diana Celis, ahora la futbolista respondió en las redes sociales.

“Antes me sentía mal y triste porque siempre me echaba la culpa donde nunca había una culpa. Siento que cada quien está donde quiere estar, cada quien busca su felicidad y decidí buscar la mía”, manifestó la empresaria sobre una de las razones por las que decidió dejar su relación.

Y agregó: “Sabía que me iba a costar un montón. Me criticaron porque me decían: ‘Tú estabas en una relación perfecta’, y era una relación donde se aparentaba lo que no había... Cuando el amor se acaba, se acaba. Hay que cerrar ciclos y avanzar. Donde tú no te sientas feliz, vete”, dejando a un lado los rumores de infidelidad que se había presentado tras la ruptura.

Ante esta situación, la futbolista Celis aprovechó sus redes sociales, y una de las tendencias actuales para enviar una indirecta a su antigua pareja. Al ritmo de ´Te felicito´, una de las más recientes canciones de Shakira y Rauw Alejandro, la expareja de Epa Colombia dejó claro su punto de vista.

“Te felicito, qué bien actúas... con tu papel continúa”, repitió Diana Celis ante la cámara con la canción de la barranquillera de fondo, aunque parecía muy tranquila, la futbolista hacía gestos con su rostro afirmando el descontento que tenía.

Cabe señalar que, en su momento, Diana Celis dijo que Epa le fue infiel. Mientras, en otras declaraciones, la empresaria comentó que la deportista tenía mensajes sospechosos en su teléfono celular y ella los descubrió.

Por otro lado, esta no sería la primera vez que la futbolista envía indirectas por medio de canciones para la empresaria, ya que a finales de mayo, la actual jugadora del equipo femenino de Independiente Santa Fe apareció en las plataformas digitales en las que compartió una pieza de video en TikTok cantando para su expareja.

Celis se ganó el protagonismo al sumarse a una tendencia musical que se convirtió en un contenido viral. Se trata de la canción ´Todas mienten´, de DJ Dever en colaboración con El Mundo de Juancho, y Celis aprovecha y cambia el nombre de “Bianca” y menciona “Epa”.

Epa Colombia rompió el silencio y se defendió tras críticas hacia sus queratinas

Epa Colombia ha sido duramente criticada desde que entró al negocio de las queratinas. Esto porque muchas personas aseguran que sus productos no funcionan, dañan y debilitan el pelo de las personas, e incluso provoca pérdida de cabello.

Por ello, constantemente Epa habla de sus queratinas y muestra la calidad de su producto en redes sociales. De hecho, esta vez no fue la excepción. Mediante un video que publicó en redes sociales, Epa Colombia aparece rodeada de varias mujeres negando las críticas que ha recibido.

En el video la empresaria muestra pruebas de que el producto no es malo, pues mostró la transformación de las usuarias.

“Estoy cansada de que digan que yo las estoy dejando calvas”, en el momento preguntó a sus usuarias si sus queratinas valían la pena, “¿la dan?”, a lo que en todos los casos las mujeres asintieron y contaron su experiencia con el producto.