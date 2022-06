“Te reto, querida”: El desafío de Epa Colombia a Yina Calderón, ¿qué le respondió?

La relación entre Yina Calderón y Epa Colombia ha estado marcada por discusiones y cruce de comentarios en sus redes sociales. En esta oportunidad, fue la empresaria de las queratinas quien retó a Calderón a un toque musical.

Yina Calderón, además de sus contenidos en redes sociales y otros emprendimientos, es DJ, un trabajo en el que se ha cotizado en el mercado. En sus cuentas oficiales, ha compartido videos de las presentaciones que ha llevado a cabo en discotecas, fincas y otros escenarios de Colombia.

Epa Colombia, con quien ha tenido cruce de comentarios en redes sociales, retó a Calderón en el campo de la música.

“Yina, lo más bonito de todo es tocar en vivo para cobrar esos 5 palos o, si no, regálemelos a mí para yo regalarlos a la gente (…) Te reto, querida, a que me dejes callada con tu mezcla en vivo, quiero ver cómo mueves los canales de los platos; si no, ven te enseño gratis”, afirmó Daneidy Barrera, quien es más conocida como Epa Colombia.

Yina Calderón, en un tono muy tranquilo, le respondió a Epa Colombia: “La verdad, prefiero cerrar el tema porque a mí siempre me gusta hablarles a ustedes muy sincero, pero yo estoy concentrada en mi reality, agenda topada de julio, gracias a Dios, soy yo, entonces estoy feliz y esa felicidad a veces les pica a otras personas”.

Además, añadió que está muy enfocada en sus negocios y no en las peleas en redes sociales. “Yo les dije cuando hablé del tema de Lina (Tejeiro) que yo ahorita estoy enfocada en lo mío y yo creo que la etapa de pelea tras pelea, no; yo ya le dije a cada una lo que tenía que decirles, vea que poco a poco se dieron cuenta de que yo tenía razón, que la máscara se les iba a caer, pero ya, punto, dejo el tema hasta ahí, yo no necesito si no tocarles a mis seguidores y listo”, afirmó Calderón es sus historias de Instagram.

Calderón ha ganado reconocimiento en su trabajo como DJ, lo cual ha generado la pregunta entre muchos cibernautas de cuánto cobra por estas presentaciones.

En sus historias de Instagram, la polémica creadora de contenido inició una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores.

La influencer respondió la duda sobre el costo de sus presentaciones: “¿Cuánto cobra por un toque?”, a lo que la influenciadora dijo: “Nene, la verdad y sin hablarte paja, eso depende. Depende del lugar, si es discoteca, si es privado, si es pueblo… cobramos 4 millones de pesos, cobramos 5, cobramos 6, cobramos 7, 3 y medio, eso depende”, aseguró Calderón.

“Nenes, yo pienso que para todo el mundo hay y si eso es lo que ella quiere, pues ojalá que le vaya muy bien. Pero esto es un camino superdifícil, ganarse el respeto de la gente. Mírame a mí, hace cuánto llevo haciendo guaracha y hasta ahora la gente me dice ‘bien, vas bien’”, añadió Calderón sobre su trabajo en la música.

“Nos agarramos”: Epa Colombia habló de la pelea que tuvo con La Jesuu

A La Jesuu le preguntaron en Instagram sobre la relación sentimental de Epa Colombia, a lo que dijo: “La verdad, yo fui una de las primeras que no estuvo de acuerdo con que ella se metiera en otra relación tan rápido, pero la vida es una sola y ella no va a dejar de vivir su vida como la quiera vivir, simplemente porque hay personas que no estamos de acuerdo con eso”, respondió la influenciadora.

Epa Colombia aceptó que tuvo una fuerte discusión con su amiga. “A ti que te gusta el chisme, te voy a decir la verdad. Yo estaba peleando con La Jesuu. Nos agarramos, pero fue un agarrón de que nos íbamos a dar hasta los puños. Y todo porque ella no es seria”, afirmó Barrera.