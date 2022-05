¿Gustavo Petro dejó plantada a Epa Colombia?

La influencer y empresaria Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, recientemente hizo un comentario sobre los candidatos a la Presidencia en sus redes sociales en medio de una dinámica de preguntas y respuestas.

Mientras ella insistía a sus seguidores que le hicieran preguntas “picantes o calientes”, respondió una sobre las elecciones a la Presidencia.

“¿Por quién vas a votar?”, le preguntaron. Ella comenzó a despacharse sobre los tres candidatos que, por ahora, encabezan el listado de intensión de voto en las encuestas. Sin embargo, sorprendió cuando se refirió a Gustavo Petro, quien, según ella, la habría dejado botada cuando tuvo problemas por dañar las instalaciones de Transmilenio.

“Yo llevo en la buena a Petro, quiero que sepan que en la mala no lo llevo, pero es que él me dejó botada”, afirmó la empresaria de keratinas al referirse al candidato del Pacto Histórico. Y remató: “Cuando la Fiscalía me iba meter a la cárcel, él me dejó botada”, dijo, sin dar más detalles sobre el incidente.

Continuando con la respuesta sobre su voto, Epa Colombia dio su opinión frente a Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. “Y Fico, Fico que se hiciera la keratina; y el cuchito... ayy no me lo pela”, expresó sin dar señal de por quién iba a votar.

Esta no es la primera vez que Daneidy se refiere a Gustavo Petro, incluso, recientemente contó que varios políticos, entre ellos el candidato por el Pacto Histórico, la habría citado para que charlaran, sin embargo, había sido ella quien lo había dejado plantado.

A través de Instagram, Barrera aseguró: “Les tengo que contar un chisme. Petro me dijo que nos reuniéramos, que nos sentáramos a hablar él y yo, y que fuéramos amiguitos”, dijo Epa Colombia en sus historias de esa red social.

Sin embargo, y ante la posible duda de muchos seguidores, publicó un pantallazo del mensaje que le envió la directora de comunicaciones de Gustavo Petro, María Antonia Pardo, señalando que el político estaba interesado en conocerla.

“Amiga, a mí me da miedo dejarle a Petro mi empresa, me da mucho miedo que Petro quede presidente. ¿Y mi empresa dónde queda?”, dijo entre risas.

Finalmente, en ese entonces dijo que se veía que la querían llevar para un lado y para otro, esto teniendo en cuenta que en el mensaje enviado por Pardo se alcanza a leer que desean que se reúna con todos “no solo con Petro, sino con Galán, De la Calle, con Francia y etc.”.

Epa Colombia coqueteó con taxista en Medellín

Cuando la influencer fue a Medellín a recibir el premio a “la mejor empresaria influencer del año 2022″, la bogotana compartió en sus redes sociales un video que dio mucho de qué hablar entre sus seguidores, ya que se le vio “coqueteando” con uno de los taxistas que la transportó en la capital de Antioquia.

Epa Colombia abordó un taxi para dirigirse a la entrega de premios. En ese momento, el conductor decidió comenzar a coquetearle, haciendo comentarios halagadores sobre su físico, que recibió en tono jocoso la influencer y quien asegura haber disfrutado.

La atrevida conversación la inició el taxista, quien le dijo: “Amor, usted está una re ‘chimbota’”, lo que le alegró a la creadora de contenido y le respondió preguntándole: “¿Sí, soy una ‘chimba’, amor?”. El taxista aprovechó el momento para decirle a la bogotana que estaba “rebuena” y que por esa razón solamente le cobraría 10.000 pesos por llevarla al lugar del evento.

Luego de esto, Daneidy le dijo al taxista: “Ustedes parlan mucho, ustedes solamente son para hacerle a uno la maldad y ya, ¿cierto?”, a lo que sin ninguna vergüenza el taxista respondió: “Mi amor, pues, si se dejan coger… te tocó perder”, comentario que al contrario de molestarle hizo que Epa Colombia se riera y lo tomara con humor, aclarándole que a ella le gusta “la arepita”, haciendo referencia a su conocido gusto por las mujeres.