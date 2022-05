Epa Colombia rompió el silencio y contó qué fue lo que pasó con Andrea Valdiri

Durante el matrimonio de la creadora de contenido Andrea Valdiri, se registró un momento incómodo protagonizado por la también influencer Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

En las redes sociales se pudo conocer un video en el que se escuchaba una discusión entre las dos mujeres, y muchos aseguraron que se trató de un error de Epa Colombia al haber llevado a su novia, Karol Samantha, cuando la invitación solo tenía cupo para una persona.

Todo parece indicar que eso molestó a Valdiri, quien las dejó entrar a su boda, pero estuvo indispuesta y por esa razón, Epa Colombia se habría ido temprano del lugar.

Desde ese momento, las creadoras de contenido se han mantenido alejadas y muchos empezaron a especular sobre si había sido el final de su amistad.

Sin embargo, mediante la herramienta de preguntas de Instagram, Barrera se sinceró con sus seguidores y contó realmente qué pasó y si seguían o no siendo amigas.

Barrera afirmó que sí eran amigas aún, pero que el día del matrimonio no fue el mejor para ambas.

“Obvio, amor, somos superamigas… bueno, no superamigas… somos amigas. Yo soy leal hasta la muerte y ella, también. Ella me ha apoyado demasiado y he estado ahí para ella, solo que el día del matrimonio pasó de todo y yo tras del hecho llegué tarde, peor”, dijo Epa Colombia.

“Epa Colombia en ningún momento llevó sobre”: madre de Andrea Valdiri tras matrimonio de su hija

La mamá de la recién casada Andrea Valdiri, Carmen Valdiri, aclaró en redes sociales que a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, no se le trató mal en la ceremonia ni en la fiesta, ya que se rumora que hubo rechazo contra la novia de la empresaria de las queratinas.

“Una invitación que dice un cupo es entendible que es para una persona. Nadie la trató mal, nadie trató mal a su novia. No hay que inventar. Lo más importante es aprender que la próxima fiesta que la inviten tiene que mirar cuántos cupos tiene. Las reglas son así”, aseguró la madre de la instagrammer.

Por otra parte, la ahora suegra del youtuber, Felipe Saruma, aseguró que en ningún momento Epa Colombia entregó sobre de regalo. Esta situación la aclaró porque le habían reclamado que sacaron a Barrera de la fiesta tras entregar el regalo de bodas.

“Quiero aclarar otro punto porque inventan. Me escribe una seguidora que después de que se recibió el sobre de Epa la sacaron. Yo fui la encargada de los sobres y Epa en ningún momento llevó sobre. Se lo pueden preguntar a la misma Epa”, aseveró.

Vale la pena recordar que el pasado 5 de abril, la controvertida empresaria e influencer Epa Colombia reveló la millonaria suma que otorgaría en el sobre de regalo en la ceremonia de matrimonio de la barranquillera Andrea Valdiri y su novio (ahora esposo) Felipe Saruma.

Daneidy Barrera publicó otra dinámica por medio de preguntas y respuestas en las historias de Instagram.

Allí las personas reaccionaron y no demoraron en preguntar sobre si era verdad o no lo del matrimonio de la influencer Andrea Valdiri, a lo que Epa respondió con un rotundo sí.

En la secuencia de preguntas y respuestas, los usuarios de Instagram le preguntaron sobre cuál sería el monto que iba a dar en el sobre de regalo de la boda de Andrea Valdiri.

“‘La Jessu’ (otra generadora de contenido digital y amiga de Epa Colombia) dijo que iba a echar por ahí unos 500.000 pesos. Ella me dijo: ‘Amiga, cuánto va a echar en ese sobre’, yo le dije que por ahí unos 10 o 20 millones de pesos”, reveló la empresaria de las queratinas.