“Nos paramos re duro”: Epa Colombia cuenta que habría protagonizado una fuerte pelea

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, siempre ha compartido a través de sus redes sociales momentos importantes, dolorosos y graciosos de su vida. La Influencer mantiene informados a sus seguidores de lo que pasa constantemente en su día a día y en su famosa empresa de queratinas.

En esta ocasión, a través de sus historias de Instagram, Epa le contó a sus fanáticos que protagonizó un momento de pelea después de haberse pasado de tragos.

“Ayer me emborraché, perdí la cabeza, no sé qué fue lo que hice. Por allá fui y rompí unos vidrios y traté mal a una vieja, porque la vieja me dijo ‘boleta’ y yo ‘su madre, ¿entonces qué mi papá?’ y nos paramos re duro, amiga”, contó la empresaria.

“De momento no me grabaron, pero me paré re fuerte”, añadió Barrera.

Aunque las historias de Instagram solo duran 24 horas, varios portales de chismes han replicado el video de Epa Colombia grabado en el interior de un carro. Estos ya cuentan con miles de reproducciones y ‘Me gusta’.

Entre los comentarios a lo relatado por la influenciadora están: “Y ¿será verdad que con un escándalo así y siendo ella una persona pública no la iban a grabar?”; “jajajaja fue imprevisto”; entre otros.

Cabe recordar que las redes sociales de la empresaria siempre se mantienen activas. Por ejemplo, en días atrás sorprendió a sus seguidores al informar sobre el costoso regalo que le dio a su progenitora agradeciéndole por su labor en el día de las madres.

En otro video también para sus historias de Instagram, Daneidy Barrera le contó a sus seguidores que a pesar de la demora, estaba muy contenta por el regalo que le había podido comprar a su madre, además de esto, presentó a su progenitora a los usuarios de esta red social.

“Ay amiga, mi mamá, mi mamá, amigaaa, hoy conocerás a la señora Martha Cecilia Rojas. La señora Martha, linda. Ay amiga, le di el regalo a mi mamá del Día de las Madres, amiga. Me demoré, pero amiga, lo logré”, fueron las palabras de Epa Colombia al contar sobre su presente, sin embargo, no reveló de qué se trataba.

En otras de sus historias Barrera también aprovechó para cantar algunas canciones mientras conducía, así como dedicar una a su madre, afirmando el amor que le tenía, a pesar de los disgustos que tenían en ocasiones. “Mi mamá me saca los dolores de cabeza pero yo la amo”, dijo Epa Colombia.

Tras los anuncios de la influencer, quien compartió la cuenta de su madre para que sus seguidores también se enteraran y pudieran estar al tanto de sus publicaciones, la señora Martha Rojas compartió una fotografía en la que aparecía delante de una gran camioneta decorada con globos, por lo que se estimó que este era el regalo de Epa Colombia a su madre.

¿Quién es la ‘Barbie colombiana’ y por qué ataca a Epa Colombia?

Epa Colombia continúa metida en polémicas a causa de acusaciones y palabras fuertes de opositoras. Recientemente, la “Barbie colombiana”, cuyo nombre de pila es Tatiana Murillo, le declaró la guerra a la empresaria de las queratinas en sus redes sociales.

La modelo trans, quien de hecho era cercana a Epa, ha realizado varias declaraciones contra la empresaria. El descontento de la Barbie inició desde que expresó que no estaba de acuerdo con la nueva relación de Daneidy Barrera con su actual pareja, Karol Samantha. La modelo incluso aseguró que Karol estaba con ella por interés.

Además, llegó a hablar del precio de los productos de la empresaria y desmintió un audio en el que Barrera confiesa haberse inyectado biopolímeros.