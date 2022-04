Epa Colombia subió un desagradable e irrespetuoso video desde el baño

Vuelve y juega. Como ya se había predicho, tras publicar en sus redes sociales su nuevo y lujoso penthouse, Epa Colombia volvió a mostrar detalles de su hogar, aunque esta vez se le fue la mano.

En concreto, el viernes 29 de abril se conoció a fondo la propiedad, ubicada en el occidente de Bogotá, y los comentarios de felicitaciones y reconocimiento no se hicieron esperar.

Aunque suponía ser un día común y corriente, sin comentarios en contra de la influenciadora y empresaria; un bochornoso suceso despertó el coraje y pudor de muchos de sus seguidores. Sin duda la puso de nuevo en la mira de quienes constantemente la critican.

Esto se hizo por medio de un video de presentación que al principio se veía muy cordial y normal, mostrando su apartamento con la decoración diciendo: “Amiga, que tal te pareció mi maravilloso penthouse, amor. ¿Ves? Cuando tu obras bien, bien le va amor, de no tenerlo nada a tenerlo todo, eso depende de ti y cómo obres en tu vida”, dice la empresaria, recostada en un sofá de su sala.

Luego, sale caminando por su casa, entra al cuarto principal y le pregunta a Alexa: “Alexa amiga cómo estás?”, a lo que Alexa le responde: “Lo siento, no lo sé”.

“Alexa, ¿qué te pasa amor?”, insiste la influencer. Y esta le responde: “Frota la lámpara, perdón, quise decir, tan solo di mi nombre, y allí estaré siempre que me necesites”, mostrándole a sus seguidores que si ella quiere abrir las cortinas o hacer determinada tarea, Alexa lo hará.

Entre tantos lujos, Epa sigue recorriendo su habitación, sale y llega al “baño de visitantes”, el cuál para la mayoría de personas es un área íntima y personal.

Ahora bien, sus gestos lo dicen todo. Aquí es cuando tan emotivo recorrido llega a su parte desagradable. En primer plano sale sentada en el inodoro, como si realmente estuviera haciendo deposiciones; sus caras y los sonidos que emite mientras habla hicieron que fuera un momento bastante desagradable.

En dicha pose la influencer dice: “Amiga, pero este baño si la da; este es como el que... cuando viene alguien a visitarme, pero ya lo estrené”, indica Epa, con cara de felicidad y forzando la respiración como si estuviera haciendo fuerza.

“Amiga es que estoy como suelta”, añade la empresaria, aguantando un suspiro.

Aquí imágenes de la historia de su cuenta oficial de Instagram, desde el baño del penthouse:

Después se peina (todavía sentada en el inodoro) y dice: “Amiga, de las tejas a una mansión. No, yo ahorraba todos los días, me gusta mucho ahorrar, yo no soy de tomar ni nada de eso”.

La influenciadora se da cuenta que queda grabado y simplemente se ríe de sí misma y pide perdón a los seguidores y espectadores de tan explicito video.

Imprudencias de Epa Colombia

Recientemente, la joven también volvió a demostrar que siempre está pensando en qué cosas compartir a través de sus redes sociales, pero esta vez, lamentablemente, lo hizo pasando por encima de varias normas y leyes, pues cometió imprudencias mientras manejaba su camioneta Mercedes Benz.

Aunque no es la primera vez que la creadora de contenido se graba mientras conduce su vehículo, en esta oportunidad llamó la atención porque, además de estar usando el celular y no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras manejaba, comenzó a desvestirse para presumirle a sus seguidores el cuerpo que tiene ahora, producto de algunas cirugías estéticas.

Al parecer, Epa Colombia salía de una sesión de fotos cuando decidió que era el momento oportuno (mientras conducía) para desvestirse y mostrar su cuerpo en redes sociales, específicamente su cadera y su cola, lo cual llena de orgullo a la bogotana. Sin embargo, lo hizo mientras cometía varias imprudencias al volante en una calle principal de la capital, aunque por suerte no ocurrió ningún accidente en la vía.