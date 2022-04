Video | Epa Colombia presumió hasta el último rincón de su espectacular ‘penthouse’

La polémica Daneidy Barrera, mejor conocida en el país como Epa Colombia, vuelve a causar revuelo en la farándula nacional, esta vez por un emotivo video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en horas de la noche de este viernes, en el que dio a conocer el que será su nuevo hogar.

El clip inicia con imágenes de la apertura de la puerta de ingreso al apartamento en el que se hacen algunas remodelaciones y cambios de color a las paredes y es notorio que está en obra. Allí, Epa se muestra con un jean y un buso rosado con franjas de colores, muy feliz, e inicia el recorrido.

En el suelo se puede observar que hay una escalera para obras civiles de corto alcance, sanitarios para instalar, papel que cubre el piso, pintura, marcos y hasta tablas.

Durante el video que dura 2 minutos con 55 segundos y que hasta este viernes tenía más de 687 mil visualizaciones, narra cómo fue su proceso: ”Entonces en noviembre del año pasado, me compré un maravilloso penthouse en El Salitre. Amiga, y decidí ponerlo hermoso”.

Y continuó diciendo: “Gracias a ti, amiga, que me compraste tantas queratinas, te mostraré mi maravilloso penthouse. ¡Acompáñame, mor!”. Mientras que, en el video se muestra cómo empieza a lucir el mismo, después de las modificaciones.

“Lo difícil de caerse, no es levantarse, es aprender a volar, mi querida amiga. Hoy puedo mostrarles mi maravilloso penthouse. Hoy puedo decirte que los sueños sí se cumplen. Logré lo que tanto anhelaba. Es un sueño hecho realidad. Vale la pena luchar. Caer, levantarse. Vale la pena intentarlo una y mil veces. Haz que lo imposible se vuelva posible”, expresó.

A su vez, va mostrando paulatinamente el comedor, en el que, entre otros, se nota que tuvo que ser asesorada por un diseñador de interiores, quien debió haber escuchado también los gustos de la dueña del inmueble, para dejar todo muy bien arreglado.

Epa manifestó su agradecimiento a sus compradoras y dijo, además, que se sentía orgullosa, “porque me permitiste brillar con luz propia. Porque me permitiste ser una empresaria exitosa. Tener empresa en Colombia no es nada fácil, pero no es imposible para una mujer berraca, emprendedora, que quiere salir adelante”, añadió.

Asimismo, Barrera expresó algunas indirectas para quienes no se mostraron amigos con ella, diciendo: “Con el tiempo te das cuenta cuáles son tus verdaderos amigos, hoy te puedo decir que me siento orgullosa y me siento feliz”.

“Aquí guardaré toda mi ropa, amiga”, dijo mientras se paseaba por el vestier de su nueva casa. “¿Te acuerdas cuando yo pagaba arriendo y valía 500 mil pesos y no me alcanzaba? ¿Te acuerdas que vivía en las tejas donde me colgaba, mor? ¿Y se me mojaba mi ropa? Pues hoy te puedo decir que ya tengo donde colocar mi ropa”, agregó con gran alegría.

Entre risas, dijo que se bañaría “muy bien en este maravilloso penthouse”, mientras que en las imágenes, se ve un baño con una gran tina blanca, puertas de vidrio y un espejo de gran tamaño frente al lavamanos.

“Te amo con todo mi corazón. Lucha, esfuérzate y no te rindas, porque tú también lo vas a lograr” dijo, seguido de un grito de emoción: “¡Ve mi sala de cine, amiga!” Allí se puede ver un espacio cómodo en el que la influencer podrá disfrutar del séptimo arte.

“¡Me encantó, amor! Me siento tan agradecida con Dios porque Dios me permitió cambiar y ser una mujer diferente. Te deseo lo mejor, amiga. Ojalá también tengas muchas cosas en tu vida, porque tú mereces lo mejor. ¡Te amo, amiga. Dios te bendiga!”, finalizó su video la empresaria.