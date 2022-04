La “jugadita” con la que Epa Colombia viraliza sus videos en redes sociales

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es una de las influencers colombianas con mayor reconocimiento en el país, no solo por los videos que sube a redes sociales y su emprendimiento de queratinas, sino por su vida privada.

Recientemente, Barrera subió algunas historias a su cuenta de Instagram en las que se le ve bastante afectada, al parecer, por el ‘feo’ que ―según se ha filtrado― le hicieron a su nueva novia Karol Samantha en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

“No, amiga. Eso no se hace. Independientemente, así uno cambie de pareja o no cambie de pareja, a uno no lo pueden hacer sentir mal, porque es que uno en el amor no manda, solamente manda el corazón (…) Me duele. Todo esto me está doliendo y he estado superafectada. Acaso porque la tratan mal, ella no tiene la culpa, no la tiene”, dijo Epa en la red social.

Asimismo, explicó que además de sus problemas amorosos, se encuentra en un limbo en el que ya no reconoce quién la busca por verdadero cariño o simplemente por mero interés: “Yo estoy remal. A uno le pasan muchas cosas. Uno no alcanza a imaginar que Dios te vaya a cambiar la vida, que vayas a tener dinero, éxito. Esto se volvió de apariencia, de que la gente se acerca para buscar beneficios, escándalos”.

¿La ‘jugadita’ de siempre?

No obstante, el video de Barrera no caló muy bien entre sus seguidores y amigos, especialmente los más cercanos, quienes aseguraron que la grabación no es sincera y que solo hace parte de una larga lista de publicaciones en las que la influencer ha utilizado un “falso llanto” para llamar la atención y, por supuesto, la empatía de sus fans.

“Sé que ella se estresa con facilidad con cualquier cosa. La otra mitad porque está llorando y se está grabando, no le creo porque ella llora de mentiras”, explicó la ‘Barbie colombiana’, una vieja amiga de Epa, por medio de redes sociales.

Asimismo, recordó que, según lo visto durante los años de amistad, estos videos son falsos, porque “ella cuando llora, en realidad, no le muestra a nadie, ella no se graba”.

Mismo comentario fue el que hizo Yampier Ortega, más conocido como ‘El Yampi’, quien después de romper su amistad con Barrera decidió evidenciar la jugadita que siempre usa para llamar la atención de las personas y mostrarse como la “víctima” y a los demás como los “victimarios”.

Para argumentar su punto, el creador de contenido mostró una entrevista que Alejandro Riaño, en su papel de Juanpis González, le realizó hace algunos meses a Epa Colombia.

“Le pedí miles de cosas y le dije que si no me lo cumplen yo prendo las redes y digo: ‘Ay, amiga’, y ya”, dijo ella en medio de la entrevista, dando a entender que usa la manipulación con sus seguidores para lograr lo que quiere.

Luego añadió: “La gente, como me apoya tanto, va y presiona”.

Al citar el video, quien fue uno de los mejores amigos de la influencer se despachó en contra de ella: “¿A quién le van a creer más? ¿A una persona que puede comprar todo lo que quiera o a alguien que era el mejor amigo y va a salir a decir las verdades? Ella misma lo dice, saca un celular y arma el alboroto que ella quiera. El perjudicado siempre va a ser el contrario”.

Finalmente, sugirió a los seguidores de Epa que no crean todo lo que dice y que aprendan a conocerla un poco mejor. “Es difícil quitarle la idolatría a una persona que tapa lo malo que hace, y pues decir que las personas tienen el poder de decir mentiras y que se las crean, eso es un don”, concluyó.