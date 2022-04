La empresaria fue viral debido al baile que hizo en la fiesta. Sin embargo, no sería lo único por lo que destacó durante el evento, tanto que “tuvo que meterse todo el mundo a abogar para que no se le dañara la fiesta”.

Epa Colombia no cumplió protocolo en el matrimonio de Andrea Valdiri, quien casi la echa

Los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma celebraron el sábado 16 de abril su boda y junto a más de 200 invitados, entre los que destacaron Epa Colombia y Mr. Black, festejaron en el hotel Prado de Barranquilla.

La cuenta de Instagram Rechismes, dedicada a publicar noticias y rumores sobre la farándula colombiana, dio a conocer que la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, habría incumplido el protocolo de invitación de la boda.

“A la Epa Colombia le prohibieron llevar a nadie a la fiesta, solo una entrada, más nadie, y se presentó con la novia”, dice una conversación de WhatsApp publicada por Rechismes; sin embargo, no detalla quién es su fuente. A renglón seguido, el remitente del mensaje narra que “se formó un problemita con Andrea (Valdiri), que hasta casi la echa”.

El incumplimiento del protocolo de invitación por parte de Epa Colombia habría tenido consecuencias delicadas durante el evento, pues el mensaje citado por Rechismes anota cómo “tuvo que meterse todo el mundo a abogar para que no se le dañara la fiesta”.

Finalmente, Epa Colombia y su novia pudieron ingresar después de una hora. Sin embargo, Valdiri “está indignada” y la empresaria de queratinas se tuvo que ir porque “se sentía supermal”, puntualiza la conversación de WhatsApp.

Al parecer, una de las razones de la discordia tiene que ver con que la novia de Epa Colombia no es del agrado de Andrea Valdiri. Además, la fiesta era solo para personas cercanas a la pareja que celebraba su matrimonio.

Rechismes, además, publicó un video en el que Andrea Valdiri posa junto a su esposo. Lo curioso es que de fondo se escucha a Epa Colombia hablando con alguien y diciendo la frase “les prometo que no vuelve a pasar (...) se lo juro que no vuelve a pasar (...) me siento mal”.

Varios internautas han reaccionado al rumor sobre lo ocurrido en la fiesta y comentaron sus respectivas opiniones. “No creo eso, Andrea no es de ese tipo, indistintamente que alguien rompa el protocolo”, escribió el usuario de Instagram @sulmajudithramos.

“Gente que no conoce de protocolos, esas son las que se llevan todo lo que ven en la fiesta, las que piden para llevar, y las que llegan vestidas sin leer la tarjeta, podrán ser muy reconocidas y lo que sea, pero el respeto hacia el otro es muy importante. Qué pena uno siempre hacerse ver por cosas así!! Mala cosa”, dice otro de los comentarios destacados, escrito por @estefa2230.

Epa Colombia se enloqueció en el matrimonio de Andrea Valdiri y realizó un exótico baile

En historias publicadas la noche del sábado a través de la cuenta oficial de la misma Epa Colombia quedó registrado el video del exótico baile que protagonizó la influencer.

En las imágenes se ve a la mujer en el suelo mientras otro de los asistentes le baila con movimientos demasiado sugestivos. Luego de esto, ella se apoya en las rodillas y sobre la palma de sus manos, esto mientras menea sus caderas y su compañero de danza hace lo propio.

Para los asistentes resultó jocoso el baile y al joven con quien se encontraba danzando también le causó gracia, pues en las imágenes se ve una sonrisa, como cuando alguien hace alguna maniobra divertida.

La mujer asistió a la llamada “boda del año” con un vestido de corpiño con un solo tirante que pasaba sobre su hombro derecho, largo de silueta suelta en color amarillo y con una abertura a la altura del muslo . Y llevaba un peinado recogido en la parte superior de la cabeza dejando el resto del cabello caer con unas ondas.