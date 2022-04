“Donde yo abra esta boca, la hundo”: el fuerte cruce entre Epa Colombia y la Barbie colombiana

La creadora de contenido digital Yoli Álvarez, más conocida como la ‘Barbie colombiana’ y Epa Colombia tienen un cruce de comentarios en las redes sociales, pues la primera no está de acuerdo con la nueva relación de la empresaria de las queratinas.

Hace unos días, la ‘Barbie’ ya había publicado unos comentarios en contra de Karol Samantha, la nueva pareja sentimental de Epa Colombia y defendió a su anterior novia, la futbolista Diana Celis.

La influenciadora inició la dinámica de preguntas y respuestas y en ella manifestó su posición frente a los reclamos de Epa Colombia. “Yo le dije a ella que no se atreviera a pisotearme ni hablar de mí como hacía con las demás personas para hundirlas, porque ella sabe que yo la puedo hundir más a ella, no ella a mí”.

Epa Colombia posteriormente publicó un video en el que no menciona a la ‘Barbie’, pero envió un mensaje sobre las amistades. “Resola, amiga, ya no tengo amigos. Que todos le andan sacando los trapitos al sol, amor. Si esos son amigos, para qué enemigos. Amor, es que tú sales adelante, y que tú tienes y que hiciste y que vamos a bajarle, que vamos a destruirla”.

La influenciadora también dio a conocer algunos detalles del negocio de Epa Colombia. “Ella un día me dijo que me metiera en el tema de los laboratorios, porque los champús y esmaltes me podrían costar 500 o 1.000 pesos, ya que a ella le salían a 2.500 pesos”, dijo.

Por otra parte, cuando le preguntaron si era verdad que Barrera no tenía polímeros, ella se limitó a reproducir un audio con la voz de la creadora de contenido donde le contaba que efectivamente sí se había realizado dicho procedimiento estético.

“Te quería contar que yo también tengo biopolímeros, así que toca retirarlos para luego ingresar los implantes”, dice supuestamente Barrera.

“Aunque uno esté solo, aprende a estar bien”: Diana Celis, la futbolista y exnovia de Epa Colombia

Diana Celis, la futbolista profesional y ahora jugadora del Club Independiente Santa Fe, se refirió a los aprendizajes luego de sufrir una lesión que la ha mantenido lejos del campo de juego.

La joven lo hizo a través de su cuenta de Instagram, mediante varias stories en las que se mostró reflexiva dado que durante este tiempo de recuperación ha tenido espacio para repensar y replantear sus decisiones y demás momentos neurálgicos.

La futbolista dijo: “Vea que hoy aprendí algo y quería compartirlo con ustedes, quizás alguien esté pasando por una situación similar. El orgullo hace que uno pierda personas que valen la pena, a veces... ¿Saben? Pelear no está bien, cuando uno quiere de verdad. Soltar te ayuda a sanar, con el tiempo”.

Y continuó con tono reflexivo: “Quizá te haga sufrir los primeros días, los primeros meses, soltar te enseña a amarte, a conocerte, a cuidarte. Aunque al principio sea duro, es lo que uno aprende. Aunque a veces uno se sienta solo, uno aprende a estar bien. Con el tiempo, quizás. Era lo que quería compartir”.

La jugadora afirmó que “extraña jugar y hacer goles, compartir cancha con mis compañeras, con mis amigas; reírme. Estar en ese campo de juego y hacer lo que amo, lo que me gusta”. Y destacó que sabe que ya es menos el tiempo que le queda de la recuperación, pero para ella ha sido duro.

“Para mí es un montón, para muchas personas seis meses pueden ser poco, y que se pasa así” (movió los dedos de la mano en señal de rapidez), y siguió diciendo: “pero solamente la persona que vive la situación es la que sabe qué es lo que pasa adentro de mi mente y mi corazón”.

“Quizás ustedes estén pasando por alguna situación similar y así todas las personas que estén alrededor lo apoyen, uno es el que siente, el que sufre, el que ríe”, finalizó.