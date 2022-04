Ofertas laborales | Epa Colombia abrió vacantes de empleo: cómo postularse

Luego de que la reconocida influenciadora Epa Colombia llamó la atención de todos por desvestirse mientras manejaba en su camioneta, para presumir su cuerpo, su cola y sus operaciones estéticas, nuevamente la bogotana está dando de qué hablar en redes sociales, pero esta vez por algo mucho más positivo.

Daneidy Barrera, nombre real de la creadora de contenido, publicó un aviso sobre su reconocida empresa de queratinas en la que está ofreciendo trabajo y avisó que tiene vacantes disponibles para las personas que estén interesadas en encontrar un nuevo empleo.

A través de sus historias de Instagram, la bogotana de 25 años compartió una imagen con las especificaciones y los requerimientos que necesita en las personas que tiene pensado contratar para su empresa. Entre los que exige que las personas deben tener el bachillerato culminado.

“Requerimos para contratación inmediata personal con educación básica secundaria y conocimiento en el aplicativo Sirena o herramientas CRM, mínimo 6 meses de experiencia certificable en servicio al cliente y ventas por call center”, dice el documento que publicó Epa Colombia en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 5 millones de seguidores.

La publicación de la empresa de la reconocida influencer pidió a los que cumplan con los requisitos llevar su hoja de vida los días viernes 29 y sábado 30 de abril de 2022 a la carrera 72N N.° 35-35 Sur, en el barrio Carvajal en Bogotá. Para trabajar con Epa Colombia se necesita tener disponibilidad de tiempo completo e inmediato.

Las responsabilidades de los trabajadores serían atender a los clientes vía chat por medio de la herramienta anteriormente mencionada en la publicación; además, deberá llevar procesos y soportes de ventas a través de internet y, por último, asesorar a los clientes sobre los productos que vende la empresa de la creadora de contenido.

“Donde yo abra esta boca, la hundo”: el fuerte cruce entre Epa Colombia y la ‘Barbie colombiana’

La creadora de contenido digital Yoli Álvarez, más conocida como la ‘Barbie colombiana’ y Epa Colombia tienen un cruce de comentarios en las redes sociales, pues la primera no está de acuerdo con la nueva relación de la empresaria de las queratinas.

Hace unos días, la ‘Barbie’ ya había publicado unos comentarios en contra de Karol Samantha, la nueva pareja sentimental de Epa Colombia y defendió a su anterior novia, la futbolista Diana Celis.

La influenciadora inició la dinámica de preguntas y respuestas y en ella manifestó su posición frente a los reclamos de Epa Colombia. “Yo le dije a ella que no se atreviera a pisotearme ni hablar de mí como hacía con las demás personas para hundirlas, porque ella sabe que yo la puedo hundir más a ella, no ella a mí”.

Epa Colombia posteriormente publicó un video en el que no menciona a la ‘Barbie’, pero envió un mensaje sobre las amistades. “Resola, amiga, ya no tengo amigos. Que todos le andan sacando los trapitos al sol, amor. Si esos son amigos, para qué enemigos. Amor, es que tú sales adelante, y que tú tienes y que hiciste y que vamos a bajarle, que vamos a destruirla”.

La influenciadora también dio a conocer algunos detalles del negocio de Epa Colombia. “Ella un día me dijo que me metiera en el tema de los laboratorios, porque los champús y esmaltes me podrían costar 500 o 1.000 pesos, ya que a ella le salían a 2.500 pesos”, dijo.

Por otra parte, cuando le preguntaron si era verdad que Barrera no tenía polímeros, ella se limitó a reproducir un audio con la voz de la creadora de contenido donde le contaba que efectivamente sí se había realizado dicho procedimiento estético.