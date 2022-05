Epa Colombia dice que estuvo interesada en otra persona mientras salía con Diana Celis

La historia de amor de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y la futbolista de Santa Fe Diana Celis se hizo tendencia desde hace varias semanas debido a que, tras sostener una relación durante varios años, decidieron terminar.

Desde que se hizo oficial la ruptura las dos mujeres han hecho comentarios que incluyen infidelidades, golpes y hasta líos económicos, generando más polémica frente a la separación.

Por una parte, Barrera afirmó que terminaron porque empezaron a tener problemas por unas propiedades que ella puso a nombre de Celis y hasta manifestó que hubo violencia física.

Sin embargo, Celis desmintió los comentarios de Barrera y aseguró que nunca la golpeó y que se separaron porque Epa Colombia le fue infiel con Karol Samantha, amiga de la infancia.

Las acusaciones de infidelidad fueron negadas en principio por Epa Colombia, quien dijo que solo se trataba de una amiga. Sin embargo, días después confirmó su relación.

Ahora, mediante la dinámica de preguntas de Instagram, la joven despejó algunas dudas de su relación con su novia y lo que había pasado realmente con Celis.

Por ejemplo, contó que Karol Samantha y ella eran amigas desde muy jóvenes y que nunca habían hablado realmente de una relación. “La conocí en el colegio y nos hicimos las mejores amigas”, dijo.

Sin embargo, afirmó que si bien no tuvieron nada, a ella siempre le gustó Karol Samantha y esto no cambió durante su relación con Celis.

“Entre nosotras siempre había algo, aunque ella nunca dijo nada y yo tampoco. A mí me encantaron sus ojos. Después les cuento bien el chisme”, aseguró.

Lo cierto es que la relación entre la creadora de contenido y empresaria de queratinas está más que confirmada.

Además, aseguró que no están viviendo juntas. “No amor, tenemos que conocernos más, todavía no estoy lista, pero mientras tanto que me visite”, dijo.

De hecho, hace unos días, Epa Colombia salió en las redes sociales y en medio de las lágrimas le contó a sus seguidores lo mal que la pasa por el trato que recibe su pareja.

Al parecer, Barrera se grabó mientras hablaba con otra persona en la que le contaba lo triste que estaba.

En la conversación, la mujer con la que estaba hablando le dijo que no está de acuerdo con alguna situación de la que no dan detalle, a lo que Epa Colombia le responde que está muy afectada y no entiende por qué “la tratan mal”, supuestamente, refiriéndose a su nueva pareja, Karol Samantha.

“No, amiga. Eso no se hace. Independientemente, así uno cambie de pareja o no cambie de pareja a uno no lo pueden hacer sentir mal, porque es que uno en el amor no manda, solamente manda el corazón... Me duele. Todo esto me está doliendo y he estado super afectada. Acaso porque la tratan mal, ella no tiene la culpa, no la tiene”, son las palabras con las que Barrera comienza sus historias, mientras llora y se va limpiando las lágrimas.

En ese mismo momento, su amiga, con la que estaba hablando por celular, le dice que “ella”, alguna persona involucrada en el problema, no debería interferir en la relación. “Ella no se puede meter porque tú cambies de pareja, porque ella ha cambiado en menos de dos años cinco a la vez”, afirma la mujer al otro lado del teléfono mientras la Epa continúa diciéndole lo mucho que le afecta.

Y luego Barrera continúa: “Yo estoy remal [sic]. A uno le pasan muchas cosas. Uno no alcanza a imaginar que Dios te vaya a cambiar la vida, que vayas a tener dinero, éxito. Esto se volvió de apariencia, de que la gente se acerca para buscar beneficios, escándalos”, agregando a la mujer que le escuchaba que necesitaba que le “gastara” una cerveza porque se sentía muy mal. Sin embargo, ante toda esta escena no se dieron detalles de más.

Tras los videos la influencer publicó un escrito en el que afirmaba que estaba pasando por un momento muy difícil, por lo que necesitaba que sus seguidores la apoyaran. Además, recalcó que estaría en medio de un “mundo de apariencias”, mismo que se gestaba alrededor de las redes sociales.

“No estoy bien, pero lo estaré. Este mundo de las redes sociales se vuelve un mundo de apariencias, de engaños, de querer brillar con luz ajena, de querer dañar a una persona que se superó, que salió adelante y ahora mismo está pisando más duro. No necesito dañarle nada a nadie, por eso y mil razones es que no hago publicidad”, es un fragmento del texto que Barrera dirigió a su audiencia, insistiendo en su mal estado de salud, así como del duro momento que estaría pasando.