“Me voy a colocar más colita con lo que se ponen las Kardashian”: Epa Colombia

La influencer colombiana Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, volvió a llamar la atención de los usuarios de redes sociales tras publicar varias historias en su cuenta oficial de Instagram contando cómo ha cambiado su vida en los últimos años. Dichas publicaciones fueron recogidas por el perfil @Enlamovidacol, que les sigue el paso a los famosos.

En una primera historia, se escuchó decir a alguien en el fondo: “Ven, cuenta, cuenta un poquito cómo ha cambiado tu vida. La nueva Epa, mi amor. Única, apoteósica, empresaria”. Daneidy, que se encontraba en el balcón de la habitación donde fueron grabadas las imágenes, entró y se sentó a hablar acerca de lo que han sido estos años desde que se volvió famosa.

“Siento que mi vida ha cambiado tanto, amiga”, dijo la influenciadora colombiana, quien ha protagonizado varios escándalos y polémicas en el país, pero que además ha alcanzado un importante reconocimiento como empresaria.

En las publicaciones, Epa Colombia tocó uno de los temas más sensibles y, quizás, el cambio más notorio que ha tenido en este tiempo: su apariencia física. “Me puse cul*, amor, me voy a poner más, no tenía”, afirmó, refiriéndose a sus cirugías estéticas. Continuó diciendo que ahora lo que le falta es hacer un poco más de piernita.

En otras historias, donde es ella quien se grabó hablando directamente con sus seguidores, la influenciadora retomó el tema y aseguró que se está haciendo varios retoques.

“Amor, me arreglé las cejas”, manifestó. “Es que a mí me dañaron las cejas, una vieja ahí del barrio, amor, ella sabe que yo la llevo en la ‘remala’ por lo que me hizo”, agregó.

Asimismo, les contó a sus seguidores que seguirá transformándose más el rostro y haciéndose otros procesos estéticos, especialmente en sus glúteos. “Me voy a colocar colita más con lo que se ponen las Kardashian y la Yailin”, dijo.

Además, aseguró que entre sus planes para este año está ir al gimnasio y ayudar a más personas que lo necesiten, así como seguir apoyando fundaciones o inclusive empezar a montar una propia.

Por medio de sus historias, también se refirió a los aspectos generales de su vida hoy en día. Con respecto a la parte espiritual, mencionó que cree y está agradecida con Dios, además lee la Biblia y le encanta la iglesia. “En la parte material, me va bien, el Señor me lo prometió”, agregó.

“Amor, pues, en la parte empresarial, sigo generando empleo, quiero montar más peluquerías”, recalcó.

El divertido coqueteo entre Epa Colombia y taxista en Medellín

El pasado viernes 20 de mayo, la reconocida creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, visitó la ciudad de Medellín para estar en la entrega de Premios Influencer Ícono 2022, donde logró quedarse con uno de los galardones de la noche.

La bogotana compartió en sus redes sociales un video que dio mucho de qué hablar entre sus seguidores, ya que se ve a Daneidy “coqueteando” con uno de los taxistas que la transportó en la capital de Antioquia.

La atrevida conversación la inició el taxista, que le dijo: “Amor, usted está una re ‘chimbota’”, lo que le alegró a la creadora de contenido y le respondió preguntándole: “¿Sí, soy una ‘chimba’, amor?”, a lo que el taxista aprovechó para decirle a la bogotana que estaba “rebuena” y que por esa razón solamente le cobraría 10.000 pesos por llevarla al lugar del evento.

Luego de esto, Daneidy le dijo al taxista: “Ustedes parlan mucho, ustedes solamente son para hacerle a uno la maldad y ya, ¿cierto?”, a lo que sin ninguna vergüenza el taxista respondió: “Mi amor, pues, si se dejan coger… te tocó perder”, comentario que al contrario de molestarle hizo que Epa Colombia se riera y lo tomara con humor, aclarándole que a ella le gusta “la arepita”, haciendo referencia a su conocido gusto por las mujeres.