¿Quién es la ‘Barbie colombiana’ y por qué ataca a Epa Colombia?

Epa Colombia continúa metida en polémicas a causa de acusaciones y palabras fuertes de opositoras. Recientemente, la “barbie colombiana” cuyo nombre de pila es Tatiana Murillo, le declaró la guerra a la empresaria de las keratinas en sus redes sociales.

La modelo trans, quien, de hecho, era cercana a Epa, ha realizado varias declaraciones contra la empresaria. El descontento de la ‘Barbie’ inició desde que expresó que no estaba de acuerdo con la nueva relación de Daneidy Barrera, con su actual pareja, Karol Samantha. La modelo incluso aseguró que Karol estaba con ella por interés.

Además, llegó a hablar del precio de los productos de la empresaria y desmintió un audio en el que Barrera confiesa haberse inyectado biopolímeros.

“Yo era modelo web cam y ahora tengo dos tarjetas de crédito. El banco me las dio por todo el dinero que yo ganaba, y con eso yo misma monté mi peluquería”, señaló ‘Barbie’ por medio de sus historias de Instagram.

“Tengo todos los recibos que demuestran que todo lo compré yo. Monté ese negocio con una socia, pero ella se aprovechó y me robó todo”, además dijo que “un día ella me iba a regalar todos los productos para la peluquería, y le pedí cinco litros de keratina, pero no quiso y solo aceptó darme cuatro. Si lo dijo es porque tiene una lengua más brava que la mía”, concluyó.

No obstante, a través de sus redes sociales habló sobre varios procesos que está viviendo actualmente en su vida. Eso incluye su mudanza al su lujoso penthouse, el futuro con su actual novia, e incluso mencionó la broma que le realizó La Liendra.

A pesar de las críticas, la empresaria señaló que se encuentra en un buen momento de su vida, pues señaló que ya no están atacando a su pareja y que está dejando atrás todo su pasado. En una caja de preguntas de Instagram, Epa reveló algunos detalles de su vida en pareja.

Aseguró que no están viviendo juntas, porque cree que es pronto para eso, pues espera llegar al año para tomar esa decisión. Además, contó cómo se conocieron y manifestó que las dos tenían una historia larga.

“Yo la conocí en el colegio, nosotras éramos mejores amigas, entre nosotras siempre había algo, pero ella no decía y yo tampoco. Además, yo era súper grosera, a mí me encantaron sus ojos, pero después les cuento bien el chisme”, dijo Epa.

Entre otras preguntas, a Epa también le dijeron que si quería tener hijos con su pareja, a lo que respondió que sí. Que sí se veía con hijos correteando por el Penthouse.

La imprudencia de Epa Colombia al mostrar su Penthouse:

Epa Colombia volvió a mostrar detalles de su hogar, aunque esta vez se le fue la mano. Por medio de un video presentó las zonas de su nueva vivienda. “Amiga, qué tal te pareció mi maravilloso penthouse, amor. ¿Ves? Cuando tú obras bien, bien te va amor, de no tenerlo nada a tenerlo todo, eso depende de ti y cómo obres en tu vida”, dijo la empresaria, recostada en un sofá de su sala.

Entre tantos lujos, Epa siguió recorriendo su habitación, sale y llega al “baño de visitantes”, el cual para la mayoría de personas es un área íntima y personal.

Ahora bien, sus gestos lo dicen todo. Aquí es cuando tan emotivo recorrido llega a su parte desagradable y en primer plano se sentó en el inodoro, hizo caras y sonidos, que según sus seguidores fueron desagradables.

En dicha pose la influencer añadió: “amiga, pero este baño si la da; este es como el que... cuando viene alguien a visitarme, pero ya lo estrené”, indicó la influenciadora.