Justin Bieber: Ferrari no le venderá carros por una razón en específico, ¿exagerados?

Ferrari es una de las marcas de vehículos de lujo más prestigiosas del mundo, por lo que no sorprende que sea una de las primeras opciones para los famosos y multimillonarios a la hora de buscar nuevos ‘juguetes’.

Sin embargo, un detalle que no muchos conocen tiene que ver con los estándares de uso y mantenimiento que Ferrari exige a todos los propietarios de sus vehículos. Precisamente, su vulneración le ha costado al músico canadiense Justin Bieber el ingreso a la lista negra de la marca italiana.

Según reseñó el medio italiano Il Giornale, la empresa de Maranello (Ferrari) no toleró una serie de eventos que derivaron en el “maltrato” del modelo F458 adquirido por Justin Bieber tiempo atrás.

La colección de autos del famoso intérprete de música pop es amplia. Dentro de su garaje destacan modelos de Lamborghini, Rolls-Royce y Maserati, además, compró dos modelos de Ferrari cuyo trato no fue bien visto desde su casa matriz. Bieber adquirió un F430 cuando tenía 16 años, el cual personalizó a negro mate. Un año después, en 2011, compró un F458 que finalmente revendió en una subasta.

Los problemas entre el canadiense y Ferrari se dieron a partir del incumplimiento del artista a varias reglas del código de ética, como descuidar el automóvil, cambiar su color original y luego revenderlo en una subasta. No obstante, hubo más detalles en el historial de Justin Bieber que colmaron la paciencia del fabricante italiano.

En una ocasión, Justin Bieber dejó su F458 en un parqueadero fuera de un club en Beverly Hills durante dos semanas. Por supuesto, al tratarse de una estrella mundial, el suceso llegó a oídos de Ferrari. Más adelante, ese mismo auto fue sometido a una modificación no hecha por su casa matriz.

Bieber también cambió las llantas de aleación, los pernos visibles y el color del emblema del Cavallino Rampante en el volante. Del rojo habitual, una característica distintiva de Ferrari, pasó a un azul eléctrico. Por si no fuera poco, el cantante subastó el auto modificado en 2017.

Las actitudes de Justin Bieber, especialmente con su Ferrari F458, fueron consideradas como “irrespetuosas” por la prestigiosa marca italiana. En consecuencia, el artista fue incluido en su lista negra y no podrá comprar ningún modelo de Ferrari en el futuro. Con esta decisión, el intérprete de ´Love Yourself´ y ´Peaches´ se sumó a un listado que incluye otros famosos como el actor Nicolas Cage, el rapero 50 Cent y Kim Kardashian.

Justin Bieber revela el error que lo llevó a casarse con la modelo Hailey Baldwin

El cantante canadiense Justin Bieber ha generado una nueva polémica tras revelar algunos detalles sobre su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin. La pareja contrajo matrimonio por la iglesia en 2019 y desde entonces ha permanecido en el ojo mediático.

De hecho, recientemente en conversación con Apple Music, Bieber reveló el error que lo llevó a casarse con la modelo. A pesar de que asegura que Baldwin ha sido fundamental en su proceso y cambio personal, reveló que tomó la decisión de casarse porque pensó que eso solucionaría todos sus problemas emocionales.

“Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé… tuve una crisis emocional, porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita”, señaló el artista.

Cabe señalar que el cantante ha causado mucha polémica por los numerosos escándalos que ha protagonizado y por los problemas que, incluso, lo han llevado a la cárcel. No obstante, confesó que Baldwin ha sido muy importante en el proceso de la recuperación de su salud mental.

Además, reveló que su matrimonio no ha sido nada fácil, especialmente porque desde el inicio Bieber estuvo batallando contra la depresión y la ansiedad.

“Te das cuenta de que quizá no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida. Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe”, aseveró Bieber. También aprovechó para decir que en el proceso ha podido aceptarse y perdonarse.