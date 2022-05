Video | Epa Colombia coqueteó con taxista en Medellín: así fue el divertido momento

Este viernes 20 de mayo la reconocida creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, visitó la ciudad de Medellín para estar en la entrega de Premios Influencer Ícono 2022, donde logró quedarse con uno de los galardones de la noche.

Además de recibir el premio a “la mejor empresaria influencer del año 2022″ en Medellín, la bogotana compartió en sus redes sociales un video que dio mucho de qué hablar entre sus seguidores, ya que se ve a Daneidy “coqueteando” con uno de los taxistas que la transportó en la capital de Antioquia.

Epa Colombia abordó un taxi para dirigirse a la entrega de premios. En ese momento el taxista decidió comenzar a coquetearle haciendo comentarios halagadores sobre su físico, que recibió en tono jocoso la influencer y que disfrutó mientras llegaba con un sensual vestido y un maquillaje especial para la noche.

La atrevida conversación la inició el taxista, que le dijo: “Amor, usted está una re ‘chimbota’”, lo que le alegró a la creadora de contenido y le respondió preguntándole: “¿Sí, soy una ‘chimba’, amor?”, a lo que el taxista aprovechó para decirle a la bogotana que estaba “rebuena” y que por esa razón solamente le cobraría 10.000 pesos por llevarla al lugar del evento.

Luego de esto, Daneidy le dijo al taxista: “Ustedes parlan mucho, ustedes solamente son para hacerle a uno la maldad y ya, ¿cierto?”, a lo que sin ninguna vergüenza el taxista respondió: “Mi amor, pues, si se dejan coger… te tocó perder”, comentario que al contrario de molestarle hizo que Epa Colombia se riera y lo tomara con humor, aclarándole que a ella le gusta “la arepita”, haciendo referencia a su conocido gusto por las mujeres.

Luego del evidente coqueteo y los comentarios de doble sentido, tanto del taxista como de la bogotana, el conductor le pidió a Epa Colombia que le regalara algunas queratinas para su familia, ya que como es conocido por muchos la influencer tiene un negocio de queratinas al que le ha ido muy bien y le ha permitido darse muchos gustos económicos que antes no podía.

Rompió el silencio sobre Andrea Valdiri

Días atrás, durante el matrimonio de la creadora de contenido Andrea Valdiri, se registró un momento incómodo protagonizado por la también influencer Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

En las redes sociales se pudo conocer un video en el que se escuchaba una discusión entre las dos mujeres, y muchos aseguraron que se trató de un error de Epa Colombia al haber llevado a su novia, Karol Samantha, cuando la invitación solo tenía cupo para una persona.

Todo parece indicar que eso molestó a Valdiri, quien las dejó entrar a su boda, pero estuvo indispuesta y por esa razón, Epa Colombia se habría ido temprano del lugar.

Desde ese momento, las creadoras de contenido se han mantenido alejadas y muchos empezaron a especular sobre si había sido el final de su amistad.

Sin embargo, mediante la herramienta de preguntas de Instagram, Barrera se sinceró con sus seguidores y contó realmente qué pasó y si seguían o no siendo amigas.

Barrera afirmó que sí eran amigas aún, pero que el día del matrimonio no fue el mejor para ambas.

“Obvio, amor, somos superamigas… bueno, no superamigas… somos amigas. Yo soy leal hasta la muerte y ella, también. Ella me ha apoyado demasiado y he estado ahí para ella, solo que el día del matrimonio pasó de todo y yo tras del hecho llegué tarde, peor”, dijo Epa Colombia.