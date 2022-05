“Usa a sus seguidores para que vayan y ataquen a los demás”: examiga de Epa Colombia

Una de las relaciones de figuras públicas que ha dado mucho de qué hablar ha sido la que fue conformada por la empresaria de queratinas Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas y la futbolista Diana Celis. Cada una ha dado a conocer lo que pasó con su vínculo amoroso, pero a su vez, hace poco, una de las amigas que era cercana a la bogotana la criticó.

En las últimas horas, Epa Colombia apareció en redes y reveló la “verdadera” razón por la que terminó con la futbolista. En vista de ello, su examiga Yoli Álvarez, quien se ha hecho llamar en varias ocasiones como la Barbie humana, no quiso quedarse callada y salió en defensa de Celis.

“La otra ya salió a hablar más de lo que no es, hoy no se tomó la pastilla para la loquera y ¿qué tal si vuelvo y le tumbó las mentiras?”, escribió Álvarez en una historia de Instagram.

Sumado a esto, la denominada Barbie colombiana, título que está en disputa con la influenciadora Yina Calderón, compartió en la plataforma digital que Diana Celis está haciendo hasta lo imposible para dejar de recibir ataques de la empresaria de productos para el cabello.

“Ella está tratando de que tú -Epa Colombia- no la ataques más, pero para eso no tiene por qué decir cosas que no son”, aseguró la mujer.

Respecto a su relación con Epa Colombia, Yolis escribió: “Por eso fue que rompí mi amistad con ella, usa a sus seguidores para que vayan y ataquen a los demás, y como ustedes -usuarios de las redes- son tan buenos para eso...”, concluyó.

El perfil de Noti Famosos recopiló la historia con la información compartida por la examiga de la también creadora de contenido.

En cuanto a la reciente polémica en que, según Epa Colombia, reveló la verdadera razón por la que terminó con Diana Celis, la bogotana se sumó a la dinámica de responder preguntas.

Uno de los cibernautas le consultó a la empresaria cuándo se dio cuenta de que era el momento de terminar su relación con la futbolista.

“Amor… es que son muchas cosas, yo algún día te cuento. Pues cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, como que ya no le gustaba la nueva versión mía, como que le gustaba la antigua. Como que yo ya no le importaba y yo dije, yo me siento preparada ya para darla toda”, respondió Barrera a su seguidor.

En otra de las respuestas a los interrogantes de sus seguidores, Epa Colombia dio más detalles de la ruptura amorosa con Diana Celis.

“Hace un año y medio Invima me quitó más de 500 millones, mi plante estaba en 800 millones, me quedaron como 300 millones, a mí me dio reduro, yo me quería morir, yo te lo quería contar a ti, entonces yo fui a tomar fotos y videos y mi celular se apagó. Amor, y le dije: ‘Diana, préstame tu celular, amor, para tomar fotos y video y publicarlos de lo que me está haciendo el Invima´. Amor, me pasó el celular y apareció el mensaje de la chica: ‘La pasé muy bien esta mañana, Dios te bendiga’. ¿La pasamos muy bien? Uy, amiga, yo me quería morir, perdí mi plante, sentí que me habían engañado. Me dijo: ‘Pero no hicimos nada, es que tú no me hablabas y me descuidabas’”, explicó Epa Colombia.

En otra historia en Instagram, Epa Colombia publicó un mensaje en el que comenta que fue dura la separación de su expareja. “Decidí darme una oportunidad con otra persona que espero hacerla feliz, y hacerlo mejor que la primera vez. No me juzgues, yo di lo mejor”, precisó la bogotana.