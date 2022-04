“Champús y esmaltes le salían a $2.500”, examiga de Epa Colombia expone secretos de su negocio

Hace unos días se conoció que Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, terminó su amistad con la modelo trans que se hace llamar la Barbie colombiana.

De acuerdo con lo que se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación, la modelo no compartió la idea de que Barrera terminara su relación con la futbolista Diana Celis e iniciara un romance con su amiga Karol Samantha, por lo que decidió alejarse de ella.

Recientemente, la modelo habilitó su caja de preguntas donde muchos la interrogaron con respecto a su relación con la empresaria de keratinas y creadora de contenido.

La modelo contó que Epa Colombia la había invitado a integrarse al negocio de los productos de belleza porque, según ella, le salían muy económicos.

“Ella un día me dijo que me metiera en el tema de los laboratorios, porque los champús y esmaltes me podrían costar 500 o 1.000 pesos, ya que a ella le salían a 2.500 pesos”, dijo.

Por otra parte, cuando le preguntaron si era verdad que Barrera no tenía polímeros, ella se limitó a reproducir un audio con la voz de la creadora de contenido donde le contaba que efectivamente sí se había realizado dicho procedimiento estético.

“Te quería contar que yo también tengo biopolímeros, así que toca retirarlos para luego ingresar los implantes”, dice supuestamente Barrera.

Frente a los comentarios que ella ha hecho sobre la actual pareja de la influencer, aseguró que no han hablado al respecto: “No, porque yo sé muchas cosas de ella. Le dije que no se atreviera a pisotearme ni a hablar mal de mí como ha hecho con las demás personas. Ella sabe que la puedo hundir”.

Finalmente, le preguntaron si sabía si había pasado algo entre Epa Colombia y Lina Tejeiro en la sonada fiesta de Aida Merlano, a lo que contestó “Ella es muy intensa y muy cansona. Soñaba con Lina, e incluso se llegó a pelear con Diana por ese tema”.

Epa Colombia se graba y se desviste en su carro mientras no usa cinturón de seguridad

A través de sus redes sociales, la joven volvió a demostrar que siempre está pensando en qué cosas compartir a través de sus redes sociales, pero esta vez lo hizo pasando por encima de varias normas y leyes, pues cometió imprudencias mientras manejaba su camioneta Mercedes Benz.

Aunque no es la primera vez que la creadora de contenido se graba mientras conduce su vehículo, en esta oportunidad llamó la atención porque, además de estar usando el celular y no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras manejaba, comenzó a desvestirse para presumirle a sus seguidores el cuerpo que tiene ahora, producto de algunas cirugías estéticas.

Al parecer, Epa Colombia salía de una sesión de fotos cuando decidió que era el momento oportuno (mientras conducía) para desvestirse y mostrar su cuerpo en redes sociales, específicamente su cadera y su cola, lo cual llena de orgullo a la bogotana. Sin embargo, lo hizo mientras cometía varias imprudencias al volante en una calle principal de la capital, aunque por suerte no ocurrió ningún accidente en la vía.

En el video se muestra cómo la reconocida empresaria comienza a quitarse el pantalón con el automóvil en movimiento y sin usar el cinturón de seguridad. Y como si eso fuera poco, Daneidy decidió detener el carro y levantarse de su silla para darse la vuelta y poder presumir la cola que tiene a sus seguidores en Instagram.

Además, mientras presumía su cuerpo tiraba indirectas a otras personas y escribía que estaba en contra de los biopolímeros que les han traído tantos problemas a muchas mujeres, aclarando que usaba scultptra, “lo que usan las Kardashian”, manifestó en el video.

Por ahora, ni la influencer ni las autoridades se han manifestado sobre las imprudencias que cometió dentro de su camioneta, sin embargo, las historias a través de las redes sociales pudieron ser vistas por al menos 5 millones de personas que siguen a la bogotana en Instagram.