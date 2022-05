Epa Colombia reveló la verdadera razón por la que terminó con Diana Celis

Daneidy Barrera Rojas quien es más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, terminó su relación sentimental con la futbolista Diana Celis, pero en Instagram sus seguidores le volvieron a preguntar sobre su expareja.

En la dinámica de responder preguntas, uno de los cibernautas le consultó a Epa Colombia cuándo se dio cuenta que era el momento de terminar su relación con la futbolista.

“Amor… es que son muchas cosas, yo algún día te cuento. Pues, cuando yo empecé a ser empresaria y exitosa, como que ya no le gustaba la nueva versión mía, como que le gustaba la antigua. Como que yo ya no le importaba y yo dije yo me siento preparada ya para darla toda”, respondió Barrera a su seguidor.

En otra de las respuestas a los interrogantes de sus seguidores, Epa Colombia dio más detalles de la ruptura amorosa con Diana Celis.

“Hace un año y medio Invima me quitó más de 500 millones mi plante estaba en 800 millones, me quedó como 300 millones, a mí me dio re duro, yo me quería morir, yo te lo quería contar a ti, entonces yo fui tomar fotos y videos y mi celular se apagó. Amor, y le dije: ‘Diana, préstame tu celular, amor, para tomar fotos y video y publicarlos de lo que me está haciendo el Invima. Amor, me pasó el celular y apareció el mensaje de la chica: ‘La pasé muy bien esta mañana, Dios te bendiga’ ¿La pasamos muy bien? Uy amiga yo me quería morir, perdí mi plante, sentí que me habían engañado. Me dijo: ‘pero no hicimos nada, es que tú no me hablabas y me descuidabas’”, explicó Epa Colombia.

En otra historia en Instagram, Epa Colombia publicó un mensaje en el que comenta que fue dura la separación de su expareja. “Decidí darme una oportunidad con otra persona que espero hacerla feliz, y hacerlo mejor que la primera vez. No me juzgues, yo di lo mejor. De mí se puede decir que soy la mejor novia del mundo porque cuando me enamoro doy lo mejor”.

En el diálogo con sus seguidores, Epa Colombia también habló sobre su proyecto de comprarse un nuevo carro, pero aseguró que debe esperar pues tiene que pagar impuestos. “La verdad, con todo lo que me quitó la Dian quedé ‘redesilusionada’ amor, nada, voy a ahorrar otra vez porque me dijeron que en junio eran otros 1.500 (millones de pesos)”.

“Nos paramos re duro”: Epa Colombia cuenta que habría protagonizado una fuerte pelea

La Influencer mantiene informados a sus seguidores de lo que pasa constantemente en su día a día y en su famosa empresa de queratinas.

En esta ocasión, a través de sus historias de Instagram, Epa le contó a sus fanáticos que protagonizó un momento de pelea después de haberse pasado de tragos.

“Ayer me emborraché, perdí la cabeza, no sé qué fue lo que hice. Por allá fui y rompí unos vidrios y traté mal a una vieja, porque la vieja me dijo ‘boleta’ y yo ‘su madre, ¿entonces qué mi papá?’ y nos paramos re duro, amiga”, contó la empresaria.

“De momento no me grabaron, pero me paré re fuerte”, añadió Barrera.

Aunque las historias de Instagram solo duran 24 horas, varios portales de chismes han replicado el video de Epa Colombia grabado en el interior de un carro. Estos ya cuentan con miles de reproducciones y ‘Me gusta’.

Entre los comentarios a lo relatado por la influenciadora están: “Y ¿será verdad que con un escándalo así y siendo ella una persona pública no la iban a grabar?”; “jajajaja fue imprevisto”; entre otros más.