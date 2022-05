Madre de Epa Colombia revela foto de su hija antes de sus cirugías estéticas

Una fotografía de 2016 de Epa Colombia, como es conocida Daneidy Barrera, ha dejado en evidencia los cambios que ha tenido la empresaria desde que saltó a la fama por apoyar a la Selección Colombia.

La imagen compartida en las redes sociales de Martha Cecilia Rojas, su madre, ha sido muy comentada por los seguidores de la empresaria, algunos afirmando que las madres tienden a publicar fotografías de sus hijos cuando estaban pequeños para recordar viejos tiempos, mientras que otros afirman que los cambios le hicieron justicia.

En la fotografía se logra ver a doña Martha Cecilia y a Daneidy Barrera sonriendo, sin embargo, las cejas de la empresaria fueron las que se llevaron la mayor atención, ya que utilizaba un estilo de comienzos del 2000, muy delgadas y arqueadas. Mientras que su madre también, con el mismo estilo de cejas, pero derechas.

Al momento de la fotografía, Epa Colombia todavía no tenía su cirugía de nariz, que es una de las que más se nota, además del diseño de cejas, el maquillaje y sus brackets. Sin embargo, desde 2016 la empresaria seguiría usando el mismo color de cabello y el lacio que la caracteriza, aún más luego de que comenzó a promocionar sus keratinas.

Esta no es la única fotografía que salió al aire en redes sociales en las últimas horas, ya que la misma Epa Colombia aprovechó sus cuentas oficiales para publicar una imagen en la que aparece con su actual pareja mientras estaban en el colegio.

Con un mensaje, Daneidy recordó que su actual pareja había estado con ella desde la infancia y que además había dejado “marcado” su corazón, como marcaba sus cuadernos en el colegio. “La mejor amiga, a la mejor novia”, afirmó Epa Colombia.

Recientemente, Epa Colombia volvió a llamar la atención de los usuarios de redes sociales tras publicar varias historias contando cómo ha cambiado su vida en los últimos años.

Daneidy, quien se encontraba en el balcón de la habitación donde fueron grabadas las imágenes, habló acerca de lo que han sido estos años desde que se volvió famosa.

“Siento que mi vida ha cambiado tanto, amiga”, dijo la influenciadora colombiana, quien ha protagonizado varios escándalos y polémicas en el país, pero que además ha alcanzado un importante reconocimiento como empresaria.

“Me puse cul*, amor, me voy a poner más, no tenía”, afirmó, refiriéndose a sus cirugías estéticas. Continuó diciendo que ahora lo que le falta es hacer un poco más de piernita.

En otras historias, donde es ella quien se grabó hablando directamente con sus seguidores, la influenciadora retomó el tema y aseguró que se está haciendo varios retoques. “Amor, me arreglé las cejas”, manifestó. “Es que a mí me dañaron las cejas, una vieja ahí del barrio, amor, ella sabe que yo la llevo en la ‘remala’ por lo que me hizo”, agregó.

Asimismo, les contó a sus seguidores que seguirá transformándose más el rostro y haciéndose otros procesos estéticos, especialmente en sus glúteos. “Me voy a colocar colita más con lo que se ponen las Kardashian y la Yailin”, dijo.

Además, aseguró que entre sus planes para este año está ir al gimnasio y ayudar a más personas que lo necesiten, así como seguir apoyando fundaciones o inclusive empezar a montar una propia.