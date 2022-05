“En fin, la hipocresía”: dura pulla de Diana Celis para su exnovia Epa Colombia

La relación que terminó entre la futbolista Diana Celis y la empresaria de queratinas Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, es un tema del cual se suele hablar en los diferentes portales de entretenimiento y chismes.

Hace poco, Epa Colombia dijo, según ella, cuál era la verdadera razón por la que terminó con su expareja, pero en vista de ello Celis también tomó la delantera y lo hizo por medio de sus redes sociales.

La actual jugadora del equipo femenino de Independiente Santa Fe apareció a través de las plataformas digitales donde compartió una pieza de video en TikTok y en la que consigna, al parecer, una indirecta para la empresaria de productos del cuidado del cabello.

La dupla de mujeres se ha caracterizado por causar polémica en redes; es así como, una vez más, Celis se ganó el protagonismo al sumarse a una tendencia musical que se convirtió en un contenido viral. Se trata de la canción Todas mienten, de DJ Dever en colaboración con El Mundo de Juancho.

La letra de esta composición musical hace referencia a la intención de no querer volver con un amor, pero su mensaje va más allá de una simple decisión en la que las mentiras son un factor de la ruptura. Parece como si Diana estuviera cantando la melodía dedicada a ninguna persona, pero aunque no está el sonido, su mímica muestra lo contrario.

En la primera parte de Todas Mienten se puede ver claramente como la futbolista cambia el nombre de “Bianca” y menciona “Epa”. Sin embargo, no hay una declaración oficial por parte de la mujer de 28 años.

Según las primeras estrofas de la canción, el mensaje es contundente:

“¿Aló? ¿Volver contigo? ¿Y ese viaje, quién te lo paga, Bianca (Epa)? Dijiste que no me querías, que yo dizque era una porquería. Tú te partes cuando me ves, en fin, la hipocresía”, imitó Diana Celis en su perfil de TikTok.

Por ahora, no hay pronunciamientos por parte de Barrera Rojas. Pero como casi siempre pasa, cabe la posibilidad que pronto aparezca en sus redes sociales.

A continuación, la pulla a manera de indirecta que publicó la también futbolista de la Selección Colombia Femenina:

“Usa a sus seguidores para que vayan y ataquen a los demás”: examiga de Epa Colombia

Luego de que Epa Colombia apareció en redes y reveló la “verdadera” razón por la que terminó con la futbolista. Su examiga Yoli Álvarez, quien se ha hecho llamar en varias ocasiones como la Barbie humana, no quiso quedarse callada y salió en defensa de Celis.

“La otra ya salió a hablar más de lo que no es, hoy no se tomó la pastilla para la loquera y ¿qué tal si vuelvo y le tumbó las mentiras?”, escribió Álvarez en una historia de Instagram.

Sumado a esto, la denominada Barbie colombiana, título que está en disputa con la influenciadora Yina Calderón, compartió en la plataforma digital que Diana Celis está haciendo hasta lo imposible para dejar de recibir ataques de la empresaria de productos para el cabello.

“Ella está tratando de que tú -Epa Colombia- no la ataques más, pero para eso no tiene por qué decir cosas que no son”, aseguró la mujer.

Respecto a su relación con Epa Colombia, Yolis escribió: “Por eso fue que rompí mi amistad con ella, usa a sus seguidores para que vayan y ataquen a los demás, y como ustedes -usuarios de las redes- son tan buenos para eso...”, concluyó.

El perfil de Noti Famosos recopiló la historia con la información compartida por la examiga de la también creadora de contenido.