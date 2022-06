Video: Lina Tejeiro rompió su silencio y habló del conflicto que tuvo con Yina Calderón

Desde hace un tiempo se han conocido públicamente las diferencias que tienen la reconocida actriz Lina Tejeiro y la creadora de contenido Yina Calderón. Y aunque al parecer las diferencias entre las dos famosas vienen de hace varios años, apenas hace unas semanas trascendió a las redes sociales.

Aunque Lina Tejeiro evita tocar el tema en sus cuentas oficiales en redes sociales, Yina Calderón no tiene ningún problema en aprovechar cualquier momento para manifestar su desagrado por la actriz nacida en Villavicencio.

Sin embargo, Tejeiro decidió hablar del tema a través de sus historias de Instagram y romper el silencio, mencionando que no recuerda de dónde vienen las diferencias con la creadora de contenido huilense.

“Ella siempre dice que he sido agrandada, seguramente en algún momento de su vida tuvo un momento incómodo conmigo y quedó supremamente marcada con lo que pasó en aquel entonces. Creo que eso la molestó o la incomodó tanto, que si realmente yo les cuento, yo no me acuerdo que eso haya pasado”, afirmó la actriz que se hizo famosa por su papel en Padres e Hijos.

Según la versión de Calderón, las diferencias comenzaron hace algunos años cuando la huilense le pidió una foto a Lina Tejeiro y esta hizo un gesto desagradable contra ella. Por esta razón, desde ese momento, Yina la considera una “agrandada”, como ha expresado varias veces desde su cuenta oficial en Instagram.

Ante esta versión, Tejeiro quiso disculparse públicamente, sin embargo, reiteró que ella no recuerda que eso haya sucedido y que tampoco piensa que ella haya tenido una mala actitud contra Calderón, para que ella se ofendiera con ella, como evidentemente lo hizo.

“Si en algún momento eso pasó, le ofrezco disculpas, pero realmente no me acuerdo y si ella lo dice, pues sus motivos tendrá, no tengo cómo contradecirla, pero tampoco lo puedo afirmar. Siento que nunca he tenido una actitud mala hacia ella, pero cada quien habla cómo le va en la fiesta y seguramente, de pronto, sí pasó, no sé, no me acuerdo”, afirmo Tejeiro.

Finalmente, la actriz llanera quiso manifestar que evita opinar sobre los demás influenciadores y famosos colombianos públicamente, ya que ella respeta los comportamientos y pensamientos de los demás, entendiendo que no le competen y que tampoco es necesario generar diferencias con los demás.

Una vez se disculpó con Calderón, aclarando que las personas cambian y que seguramente ella no es la misma Tejeiro de hace unos años, no quiere guardar rencores por algo que sucedió hace mucho tiempo y que en este punto ella ni siquiera recuerda.

Habrá que ver si en las próximas horas Calderón responde a estos comentarios de Lina Tejeiro y si lo dicho por la actriz hará que Yina cambie su actitud y sus comentarios hacia la actriz, que se ha convertido, gracias a su talento para actuar y hacer mímica, en una de las “tiktoteras” más reconocidas de Colombia durante los últimos meses.