“Han sido muy crueles”: Yina Calderón rompió en llanto tras mostrar su nuevo tatuaje

La creadora de contenido Yina Calderón preocupó a sus seguidores en Instagram al subir una historia en la que se ve bastante sensible y triste, al punto que llegó a llorar, según dice ella, por las críticas que recibe constantemente a través de las redes sociales.

Y aunque muchos pensarían que a la exprotagonista de novela nada le afecta, ya que normalmente está involucrada en varias polémicas, al parecer a Calderón le ha impactado mucho el trato que ha recibido de varios colombianos. Lo último que llamó la atención fue su abierto apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro, de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia.

En la historia publicada, Yina les cuenta a sus seguidores que se está tatuando y esta vez es por un motivo muy especial. Según las palabras de la ‘influencer’ le han dolido tanto las críticas que ha recibido en las últimas semanas que decidió tatuarse por esta razón.

“Ya estoy llorando. Pero no estoy llorando por el dolor, estoy diciendo que me ha tocado tan duro… y estoy llorando porque ustedes han sido muy crueles conmigo. Me ha tocado duro sola y ustedes saben que es así. Y este tatuaje va por ustedes”, dijo Calderón mientras no podía contener sus lágrimas.

Muchos de los seguidores esperaban ver cuál era el tatuaje que la creadora de contenido les estaba dedicando a sus críticos, Yina Calderón no quiso mostrar la nueva pieza que llevará en su cuerpo. Pero sí recalcó que es muy importante y representa el esfuerzo que ha tenido durante toda su vida.

“Esto representa que me ha tocado reduro y que ustedes me han tirado reduro. Por ustedes me voy a tatuar”, dijo Calderón bastante emocionada mientras lloraba y se escuchaba música bastante sentimental al fondo.

La influenciadora Calderón, además de montar su empresa de fajas, es DJ, por lo que constantemente está promocionando en sus redes sociales sus fiestas y los amantes del género conocido como “guaracha” la acompañan permanentemente en sus “toques”.

Esto es lo que cobra Yina Calderón por un ‘show’ de guaracha

En sus cuentas oficiales ha compartido videos de las presentaciones que ha llevado a cabo en discotecas, fincas y otros escenarios de Colombia. Por ello, muchos seguidores se han preguntado cuánto cobra Calderón por tocar en una fiesta.

La incógnita, que había llegado a oídos de la empresaria en distintas ocasiones, finalmente fue respondida. En sus historias de Instagram, la polémica creadora de contenido inició una dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores.

Allí respondió la duda sobre el costo de sus presentaciones: “¿Cuánto cobra por un toque?”, a lo que la influenciadora dijo: “Nene, la verdad y sin hablarte paja, eso depende. Depende del lugar, si es discoteca, si es privado, si es pueblo… cobramos 4 millones de pesos, cobramos 5, cobramos 6, cobramos 7, 3 y medio, eso depende”, aseguró Calderón.

Además, la empresaria señaló que no era una carrera fácil, pues aseguró que es difícil ganarse el lugar. De hecho, decidió ahondar un poco más en el tema, pues fue preguntada por el interés que Epa Colombia ha mostrado por convertirse en DJ.

“Nenes, yo pienso que para todo el mundo hay y si eso es lo que ella quiere, pues ojalá que le vaya muy bien. Pero esto es un camino superdifícil, ganarse el respeto de la gente. Mírame a mí, hace cuánto llevo haciendo guaracha y hasta ahora la gente me dice ‘bien, vas bien’”.