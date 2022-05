Yina Calderón reveló a cuál candidato presidencial apoya; ya comenzó a hacerle campaña

La influencer y creadora de contenido digital, Yina Calderón, llamó la atención esta semana por pronunciarse sobre un tema al que rara vez hace mención, al menos no públicamente, como lo es de la política.

Calderón aseguró que quiere que el próximo presidente de Colombia sea el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por lo que comenzó a hacerle campaña a tan solo tres semanas de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de mayo.

La situación tuvo lugar porque la influenciadora asistió al evento de lanzamiento de “La política del amor”, el documental que se estrenó en Bogotá y que muestra la vida y obra de Petro tanto en la política, como en su vida personal y familiar. Por esta razón, Calderón compartió algunas historias del evento, mientras manifestaba por quién votaría en la primera vuelta presidencial.

“Estoy en el estreno. Invitada número ‘one’, primera fila, del documental del futuro presidente de Colombia: Gustavo Petro. Siempre he dicho que no conozco mucho de política, pero a mí ¿qué me gusta de Petro? Que su campaña apoya a los ‘influenciadores’, porque siento que, a veces, no somos valorados… A veces, la gente dice que no hacemos nada, y hacer contenido diario es duro, de verdad es duro”, dijo la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

Luego de esto, Calderón lanzó una indirecta a las personas que crean cuentas falsas y que usan su nombre y sus fotos para promocionarse en redes sociales; les pidió que, así como comparten otro contenido, también compartan esta información para que ayuden a hacerle campaña al candidato Gustavo Petro.

Además, la cuenta oficial en Instagram de Gustavo Petro compartió un video en el que aparece la influenciadora enviando un saludo y expresando palabras de reconocimiento tanto para el candidato como para el documental que se estaba estrenando.

“Soy Yina Calderón, y estoy en el estreno del documental del futuro presidente de Colombia: Gustavo Petro. El cambio para el país que todos necesitamos, ‘La política del amor’, ahorita les cuento en mis redes cómo me fue” dijo la huilense.

Finalmente, la creadora de contenido se tomó una foto con Petro, invitó a sus seguidores a votar por el exalcalde de Bogotá el próximo 29 de mayo y hasta tuvo tiempo para elogiar la ropa con la que estaba vestida la esposa del candidato presidencial por el Pacto Histórico.

“Una vez le dije ‘ya párela’”: mamá de Yina Calderón habló de las fiestas de su hija

Recientemente, la mamá de Calderón, Merly Ome, habló con el programa de Caracol Televisión, La red, sobre las fiestas que hace su hija, por las que más de una vez le han llamado la atención en el conjunto residencial donde vive.

Según cuenta la mamá de la influencer, esto empezó como algo muy tranquilo, pero luego todo se fue saliendo de control. “Me llegaba a decir: es que nos vamos para Medellín y era un sufrimiento”, dijo.

Luego, aseguró que más de una vez el personal de vigilancia le ha llamado para pedirle que le diga a su hija que detenga las fiestas. “He tenido que llegar al apartamento a sacarle gente, porque la vigilancia me llama y me dice que Yina ya lleva tres días tomando”, confesó.

Además, aseguró que ha encontrado a su hija sin poderse levantar y ha tenido que pedirle que detenga tanta fiesta.

“Una vez llegué y le dije: ‘Ya, párela’. Ella me decía que era su apartamento, pero a mí no me importaba. Y es que la gente es abusiva, le cogen las tarjetas y salen en el carro a comprar más licor. Un día llegué y las chicas se estaban poniendo la ropa de ella”, dijo.