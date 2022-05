En la intimidad de Gustavo Petro: así fue el lanzamiento del documental ‘La política del amor’

En la noche del martes 10 de mayo, Jennifer Steffens, directora y productora colombo-alemana, estrenó el documental La política del amor, un largometraje sobre la vida íntima del aspirante presidencial Gustavo Petro. La película se presentó por primera vez en el Teatro Astor Plaza de Bogotá con la presencia de familia y políticos cercanos al candidato, entre ellos, varios congresistas electos del Pacto Histórico y miembros de la campaña.

Uno de ellos fue José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España y cercano a Gustavo Petro. El exmandatario posó junto al candidato, su esposa Verónica Alcocer y sus hijas, Antonella y Sofía.

“Llevo casi un año en este propósito. Soy una seguidora de la política de este país y he estado muy atenta a los acontecimientos y, en especial, de Gustavo Petro Urrego. Me ha llamado la atención su vida y su pensamiento político, por eso me pareció que el país merecía conocer su vida personal. Les pedí a él y a Verónica Alcocer que me permitieran entrar con un lente a su casa”, comentó Steffens sobre el proceso del largometraje.

Esto se debe al nivel de intimidad del filme, en el que se recuenta gran parte de la historia de Petro por medio de sus parientes en Ciénaga de Oro, Córdoba, donde nació el candidato. Las cámaras siguen al líder del Pacto Histórico, a su esposa y su hija menor recorriendo los lugares que marcaron su infancia en el municipio.

“Yo he sido muy celosa de mi vida privada, pero con este trabajo fui muy respetuosa porque lo mío no es el amarillismo ni el rating. Quería mostrar la parte humana de una persona que le aporta mucho al país. De esa manera lo abordé y ellos lo percibieron así desde el principio”, agregó la cineasta.

Gustavo Petro y su familia en el lanzamiento de su documental. - Foto: Prensa Gustavo Petro

Además, recalcó que uno de los obstáculos en el rodaje fue el tiempo limitado con el que contaron los realizadores, debido a la agitada agenda de campaña que debe cumplir el candidato.

“Una de las más grandes limitaciones fue el tiempo, estamos en un momento muy complicado de la campaña presidencial, pero tuvimos el suficiente espacio para contar cosas de la humanidad de Gustavo Petro”, sostuvo.

Alcócer, esposa de Petro, vistió una ruana de Sonsón, municipio de Antioquia, que fue tejida por mujeres víctimas de la violencia y que son parte de un proyecto que busca preservar saberes ancestrales.

A esta pieza la llamaron “ruana de la memoria”, la cual fue tejida por varias mujeres y busca recordar la misión de proteger las tradiciones propias del territorio.

Francia Márquez, candidata vicepresidencial que acompaña a Petro, también tendrá un documental sobre su vida y campaña política. Human Pictures, una productora establecida en Estados Unidos, es la responsable de grabar todo lo que ocurre en la campaña de la líder social del Cauca.

El equipo, conformado por realizadores colombianos, empezó a grabar la obra titulada Igualada en marzo del año pasado, cuando la candidata les reveló que iba a empezar el proceso de lanzarse a la Presidencia.

Se espera que se termine de grabar y empiece el proceso de edición entre mayo y junio de este mismo año. Luego, se proyecta que la película estará terminada a principios de 2023.

Si todo sale bien, la película sería enviada a festivales internacionales. “De ahí, buscar distribución en Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa. Las expectativas son grandes porque es una gran historia”, dijo Juan Mejía, director del filme.

La historia de la fórmula del Pacto Histórico quedará plasmada en documentales. Por el momento, son punteros en las encuestas y, en caso de no lograr la victoria en primera vuelta a la que le apuntan, se enfrentarían contra Federico Gutiérrez.