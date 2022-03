“Igualada”, el documental sobre Francia Márquez que busca darle la vuelta al mundo

Francia Márquez, candidata del Polo Democrático y miembro del Pacto Histórico, se encuentra filmando un documental que narrará cada momento de su aspiración presidencial. Human Pictures, una productora establecida en Estados Unidos, es la responsable de grabar todo lo que ocurre en la campaña de la líder social del Cauca.

La caucana, una mujer negra y proveniente de un departamento marginado, pasa a la historia con su precandidatura a la Presidencia. Sin embargo, esto no quiere decir que un país como Colombia, centralista y en el que la diversidad no figura en instancias de poder, haya digerido su protagonismo fácilmente.

Por eso, los colombianos Juan Mejía, director del film, y Sonia Serna, productora, tomaron la decisión de que el documental se titulara Igualada. En conversación con SEMANA, explicaron las razones detrás del polémico nombre.

“Cuando Francia dijo que se iba a lanzar, yo me metí a Twitter. Entre muchos tweets felicitándola y esperanzadores, no faltó el que que decía: ‘esta negra quién se cree que es, mucha igualada’. Obviamente, igualada es un término cargado de machismo, de elitismo y de racismo. Me puse a pensar y el significado tiene que ver con el sentirse igual”, explicó.

Para el equipo, esta palabra representó de manera precisa la lucha de Márquez. “No está dispuesta a sentirse inferior a nadie. Con Sonia hablamos mucho y me costó un tiempito mencionárselo a Francia por miedo a cómo iba a reaccionar”, agregó.

La relación entre los realizadores y Márquez viene de tiempo atrás. Cuando la ahora candidata tenía 19 años, Mejía documentaba su lucha contra la explotación minera en Yolombó, la vereda que la vio nacer.

“Me interesé de inmediato por Francia. Me pareció una locura, ver una mujer que no llegaba a los 20 y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para que su gente pudiera permanecer en su territorio. Ahí nos hicimos amigos. Después, en el 2010, hicimos una película llamada La Toma”, narró.

La amistad continuó y, cuando pensó en lanzarse, Márquez llamó a Mejía. “Le dije que si iba en serio, hay que documentarlo. Al principio no estaba muy segura y finalmente dijo que sí”, dijo, en conversación con este medio.

El equipo, conformado por Mejía, Serna, Karen Gómez, Juan Yepes y Eliana Carrillo, empezó a grabar en marzo del año pasado, cuando les revela que iba a empezar el proceso de lanzarse a la Presidencia.

Francia Márquez en las grabaciones de su documental. - Foto: Eliana Carrillo

“De repente, estalló Colombia con el paro nacional. Se paró la parte de campaña, pero Francia estuvo ahí quemando pavimento. Duro y parejo. Continúa hasta hoy, no hemos parado”, detalló.

A pesar de las cámaras siguiéndola en todo momento, el compromiso de Francia con el documental continúa a pesar del cansancio de la campaña. “Uno la ve exhausta y cansada en momentos, pero siempre metiéndole toda”, dijo.

Se espera que el equipo termine de grabar y empiece el proceso de edición entre mayo y junio de este mismo año. Luego, se proyecta que la película estará terminada a principios de 2023.

Si todo sale bien, la película sería enviada a festivales internacionales. “De ahí, buscar distribución en Colombia, América Latina, Estados Unidos y Europa. Las expectativas son grandes porque es una gran historia”.

Serna asegura que, entre los objetivos, se espera que Igualada ilustre la realidad de personas como Francia. “Es lo que significa ser mujer en esas condiciones”, destacando los comentarios que ponen en duda la preparación de la candidata o la califican por su apariencia física.

Por ahora, las cámaras seguirán siguiendo a Márquez en todo momento. El 13 de marzo se definirá el futuro de su candidatura y, gane o pierda, se tendrá registro del momento histórico que provocó su sola aspiración.