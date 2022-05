Fico, Fajardo y Hernández opinaron sobre la suspensión de Quintero; esto dijeron

Durante un debate realizado en la noche de este martes 10 de mayo, los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se pronunciaron sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender de manera provisional al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política.

En el encuentro organizado por Canal Uno, Caracol Radio y W Radio, Rodolfo Hernández fue el primero en expresar su opinión al respecto.

El exalcalde de Bucaramanga afirmó que hay un “sesgo” para favorecer a un candidato. “A mí me investigaron doscientas veces y no me robé diez centavos, pura politiquería. Es sesgado, es un sesgo que hay para favorecer a un solo candidato. Nosotros no somos de buenos ojos del Gobierno. Esa es la verdad”, dijo.

Hernández también afirmó que los alcaldes y gobernadores participan en política. “Todos intervienen en política. Los más solapados que hay son los alcaldes y gobernadores, haciéndoles campaña a unos candidatos y solo tienen un sesgo para generar resoluciones disciplinarias contra uno solo”, expuso.

Por su parte, Federico Gutiérrez afirmó que es respetuoso de las decisiones de las instituciones. “Yo creo en la justicia y en las decisiones que han tomado. Les toca pronunciarse es a quienes se han visto afectados con la medida”, expresó.

Mientras que Sergio Fajardo se mostró muy crítico con la Procuraduría y con el presidente Iván Duque, sin referirse específicamente al caso de Daniel Quintero.

“Yo he sido muy crítico por la forma como este Gobierno ha cooptado los organismos del control. (...) No puede ser que la compañera de trabajo del presidente pase a ser procuradora. El presidente de la República ha participado en política y por supuesto no hay sanción ni ningún llamado de atención. Hoy, precisamente presentamos en la Comisión de Acusaciones una acusación contra el presidente por cambiar la Ley de garantías. La Ley de garantías tenía un sentido muy particular, que es en tiempo de elecciones no vamos a mover los recursos públicos, se para la contratación. Esa Ley de garantías fue una forma de participar en política. La Corte la declaró inconstitucional, se sabía que eso iba a pasar, pero mientras aplican la justicia utilizaban los recursos. Eso es un caso de participación política perversa, corrupta”, dijo.

Fajardo manifestó, además, que “se está destruyendo la institucionalidad”. “La capacidad de investigar de la Procuraduría es muy particular. ¿A quiénes investigan? ¿A quiénes investiga la Contraloría? Se está destruyendo la institucionalidad en Colombia por la forma como han llevado y manejado los organismos de control”, sostuvo.

La suspensión

Este martes, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, ordenó la suspensión provisional del alcalde de Medellín, luego de que este publicara un video, con doble sentido, en el que aparecía en un carro diciendo “cambio en primera”, lo que fue leído como un apoyo al candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuya aspiración ha sido respaldada por varios funcionarios de esta administración. Incluso, algunos han dejado su cargo a un lado para sumarse a la campaña.

La procuradora Margarita Cabelló fue contundente en su declaración y afirmó que “como procuradora debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias, y así lo estoy haciendo; pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo, la Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes”.

Ante el vacío jurídico que hay en el país luego de que la CIDH tumbara la sanción que en su momento le fue impuesta justamente a Petro cuando era alcalde de Bogotá, Cabello advirtió que sí tiene la competencia para tomar este tipo de decisión.

“La Procuraduría General de la Nación tiene la competencia legal y constitucional para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluso a los que han sido nombrados por elección popular”, afirmó Cabello al anunciar las sanciones.