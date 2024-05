“Cualquier billete es cariño”: Ryan Castro hizo inédita presentación en bus de TransMilenio

View this post on Instagram

Ryan Castro prendió el reguetón en un TransMilenio

En la red social X (antes Twitter) no tardaron en hacerse virales los videos de Ryan Castro en un bus de TransMilenio. Con altavoz en mano, el artista ambientó el trayecto con reguetón. Así mismo, pasó puesto a puesto con la portada de El cantante del Ghetto.

Momentos random en Bogotá: me encontré a Ryan Castro en Transmi JAJAJAJ pic.twitter.com/9vAT4iLNG3

“Esto sí es ser un artista”; “qué humildad”; “No me monto en Transmi hoy. El Transmi: Hoy vino Ryan Castro”; “Hoy conocí la verdadera envidia, sinceramente”; “Todos los días que monto en Transmi: Raperos y vendedores random. El día que no me subo: “Ayer se subió Ryan Castro a cantar”, dicen algunos de los comentarios destacados.