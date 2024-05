Participante del ‘Desafío XX’ confesó que sostuvo una relación con una joven que ahora es su mejor amiga, antes de tener esposo

Desafío The Box | Foto: Desafío The Box

“Lo respeto mucho, no lo haría, varias veces lo he pensado por curiosidad, pero es que a mí las mujeres no me gustan”, dijo Natalia después de escuchar las declaraciones de la capitana de Alpha, compartiendo su opinión sobre este tipo de relaciones con total respeto por lo que vivió su compañera.