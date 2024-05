La verdad detrás de la ‘decisión’ que tomó Sara Uribe sobre la custodia de su hijo: “Le pasaré la cuota mensual”

“ He decidido entregarle la custodia de mi hijo a su padre, para que él lo cuide. Pensándolo bien, la verdad es que yo tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo muchos proyectos de mi vida que yo dejé a un lado. Como todos saben, dejé la televisión, dejé el modelaje, me engordé, perdí mi libertad y bueno, yo quería contarles esto porque llegó una oportunidad muy bonita a mi vida y me les enamoré ”, comentó en las imágenes.

“Desde que empezó a hablar sabía que era para dejar un mensaje de reflexión por qué ella dejaría lo que fuera en su vida menos a Jacobo por qué el es su vida entera”, “cómo se nota que la gente no lee, ni escucha, ni termina de ver nada. Terminen de ver y escuchar el video. No opinen a priori. Por eso es que estamos como estamos”; “¿Sarita y su mami la dejó votada con su papa? Usted se puede divertir y tener novio, pero no dejé botado a su príncipe Jacobo, luche, nosotras las mujeres podemos con todo...Usted es una guerra, Dios la bendiga y la ilumine”; “Que disculpas tan bobas”; “Así no, mamacita, los cachorros al pulmón deje de estar comparando con machos”; “A pesar de que eres una mamacita, los hijos son primero, pero prefieres otras cosas que tú mismo hijo estás”, fueron algunas de las reacciones.