Sara Uribe explota furiosa contra Jhon Poulos por feminicidio de Valentina Trespalacios: “Indolente”

“Este amarre o cable es muy similar al que teníamos. Hay unas ranuras y hay un lado que está liso, que se mueve libremente. Ella también lo usaba en mí. Esto queda siempre con una curva, no se volteaba. Ya lo habíamos usado varias veces ese día. Yo estaba en un estado inducido por las drogas y el alcohol, no sé si yo lo hice o ella lo hizo. Cuando desperté, ella lo tenía aún en su cuello”, agregó Jhon Poulos.

Días antes, el confeso criminal había asegurado que no recordaba muy bien lo que había pasado esa noche, pero sí que habían consumido una gran cantidad de drogas: “Esa noche consumimos tres bolsas de tussi con tequila y la hookah (pipa de agua). Desde ahí lo único que recuerdo es que tuvimos relaciones y me quedé dormido, pero el resto no recuerdo, es un poco confuso. Lo único que puedo decir es que yo no maté a Valentina”, dijo.