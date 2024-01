Estas son las pruebas y fotos que usará John Poulos para demostrar su inocencia. Esta semana continúa el juicio

Justamente sobre ese capítulo, en el que intentará demostrar su inocencia, advirtió que tiene algunos elementos de prueba que serán fundamentales para demostrar lo que dijo en entrevista con SEMANA, y es que no recuerda lo que ocurrió, porque se encontraban, junto a Valentina, bajo los efectos del alcohol y las sustancias alucinógenas.

“Sólo recuerdo que era de día y había plena luz del sol; luego nos subimos al Uber para regresar al apartamento Kapadoccia. La verdad, no recuerdo el viaje en carro de vuelta, sólo recuerdo despertarme al siguiente día por la mañana o creo que por la tarde todavía con mis zapatos puestos. Valentina y yo estábamos en la cama juntos, todavía teníamos toda la ropa puesta, yo tenía una resaca horrible, sé que Valentina también”, dice John Poulos.

“Lo que pasa es que mi versión de la historia, que realmente sucedió, no ha sido revelada a Colombia ni al mundo, pero pronto todos verán que soy la única persona que dice la verdad y tengo todas las pruebas para demostrarlo”, señaló el acusado.

“Mi mensaje a su familia es que me siento completamente horrible por lo que pasó, desearía que no hubiera pasado, de hecho, desearía poder cambiar de lugar con Valentina, que yo estuviera muerto y ella viva; no pienso ni siento nada malo de su familia ni de nadie en Colombia”, dice Poulos.